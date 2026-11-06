La Rafa Nadal Academy impulsa su expansión en el Caribe con el nuevo Rafa Nadal Tennis Center Turk and Caicos. - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy continúa avanzando en su expansión internacional con el anuncio de un nuevo Rafa Nadal Tennis Center en las Islas Turcas y Caicos, uno de los destinos turísticos más exclusivos del Caribe, cuya apertura está prevista para octubre de 2027, se desarrollará en el complejo St. Regis Resort & Residences, integrando la experiencia y metodología deportiva de la Academia en un desarrollo hotelero y residencial de alto nivel situado en Grace Bay.

Esta colaboración supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento internacional de la Rafa Nadal Academy, basada en alianzas con socios de referencia en los sectores turístico, hotelero y residencial.

La incorporación de su propuesta deportiva al complejo St. Regis permitirá combinar el posicionamiento internacional de ambas marcas y ofrecer una experiencia que une deporte, bienestar y hospitalidad de primer nivel en un entorno privilegiado.

El nuevo Rafa Nadal Tennis Center Turks and Caicos contará con tres pistas exteriores de tenis de superficie dura, dos pistas de pickleball y una pista de pádel, además de una tienda especializada, recepción y vestuarios. Su propuesta estará basada en la metodología de entrenamiento desarrollada por Rafa Nadal y su equipo técnico en Manacor, adaptada a un entorno vacacional y orientada a jugadores de diferentes edades y niveles.

La llegada de la Rafa Nadal Academy a Turks and Caicos responde a la creciente importancia de las experiencias deportivas y de bienestar como elementos diferenciales en la oferta turística y residencial de alta gama.

En este contexto, la colaboración permitirá ofrecer a huéspedes y residentes una experiencia deportiva vinculada a una de las marcas más reconocidas del tenis mundial, complementando la oferta de ocio y bienestar del complejo, que contará con servicios exclusivos y una propuesta gastronómica de alto nivel.