Rafa Nadal: "Estar en una final es una gran noticia"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Nadal se mostró "muy feliz" después de alcanzar la final del torneo ATP 250 de Bastad (Suecia), "una gran noticia" en su "proceso de recuperación" esta campaña, y a las puertas de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

"Creo que fue un partido duro. Mi rival tenía uno de los mejores golpes de revés frente a los que he jugado. Vino con mucha confianza. Creo que yo intenté presionarlo", dijo sobre el croata Duje Ajdukovic, quien le forzó a otro partido a tres sets esta semana, renunciando después a la semifinal del dobles.

Nadal confesó que fue un triunfo "muy difícil" pero celebró estar de vuelta a una final más de dos años después. "Fue muy, muy difícil, sinceramente, pero encontré la forma de sobrevivir y estar en la final después de mucho tiempo sin estar en una final. Así que es una gran noticia y estoy muy feliz", afirmó en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP.

"Siempre es una gran sensación estar en una final. He ganado cuatro partidos seguidos, algo que no había podido hacer desde hace dos años. Han pasado muchas cosas, pero todavía estoy en parte del proceso de recuperación, perdí muchas cosas porque he tenido una importante operación de cadera hace casi un año", añadió.

El campeón de 22 'grandes' reapareció esta semana en Bastad después de su eliminación en primera ronda de Roland Garros. Un Nadal que viene despidiéndose de cada torneo que disputa, a modo de final a su carrera en este 2024, aunque sigue tratando de hacerlo de manera competitiva sobre las pistas y no ha sido del todo contundente al respecto. Tras Bastad llega Paris 2024.