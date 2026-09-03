Rafa Nadal presencia la jornada de octavos de final del VIII Rafa Nadal Open by Movistar. - RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El VIII Rafa Nadal Open by Movistar, torneo perteneciente al ATP Challenger Tour, ha vivido este jueves una jornada especial de octavos de final con la presencia del propio extenista Rafael Nadal en las gradas de la pista central de su academia en Manacor (Mallorca).

El ganador de 22 títulos del 'Grand Slam' vio el duelo que medía a Iñaki Montes de la Torre contra Dani Rincón, vigente campeón del torneo y jugador de la misma Rafa Nadal Academy. En un comunicado de prensa, la organización del certamen recordó la "estrecha vinculación" de Rafael Nadal con el Challenger Tour por sus primeros títulos como profesional.

Desde 2018, esa vinculación tiene continuidad en Manacor a través del Rafa Nadal Open by Movistar, que cada año reúne a jugadores consolidados y a promesas del panorama internacional, habiéndolo disputado tenistas de la magnitud de Andy Murray, Fernando Verdasco y Carlos Alcaraz.

Esta octava edición del torneo tiene una representación importante de la Rafa Nadal Academy con la participación del búlgaro Ivan Ivanov y el esloveno Ziga Sesko, además del español Dani Rincón. "Los tres jugadores saben lo que es conquistar un título de 'Grand Slam' en categoría júnior", destacó la organización en su texto de prensa.

"Además de la competición, el torneo ofrece durante toda la semana propuestas de gastronomía, música y actividades para niños y familias", concluyeron los organizadores en su comunicado.