Rafa Nadal rechaza una invitación para jugar en Dubai la semana que viene

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal confirmó este jueves que ha tenido que rechazar una invitación del torneo de Dubai, programado del 14 al 20 de marzo y de categoría 500, porque aún no se ve recuperado totalmente de sus problemas en la espalda.

"Me gustaría agradecer al torneo de Dubai por la invitación que me han enviado. Pensamos seriamente en ir jugar, pero no creo que esté listo para jugar todavía. Gracias una vez más por esta amable invitación y mucha suerte con el torneo", escribió Nadal en su cuenta oficial de 'Twitter'.

El número dos del mundo, campeón en 2006 de un evento que no juega desde 2008, también tuvo "un agradecimiento especial" con el director del torneo, Salah Talak, por "sus esfuerzos para garantizar una llegada sin problemas a Dubai durante esta pandemia de coronavirus sin precedentes y en tiempos difíciles para todos".

Hay que recordar que el ganador de 20 'Grand Slams' no juega desde su eliminación en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el griego Stefano Tsitsipas por sus molestias en la espalda, que le obligaron a causar baja en Rotterdam (Países Bajos) y Acapulco (México).