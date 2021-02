Rafa Nadal volverá a ser baja ante Grecia en la Copa ATP

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

España buscará este viernes ante Grecia el pase a las semifinales de la Copa ATP que se está disputando en Melbourne (Australia) y lo hará con la baja de nuevo de su número uno, Rafa Nadal, según el orden de juego desvelado este jueves por la organización.

El jugador de Manacor ya renunció a participar el pasado martes en el estreno ante los anfitriones por unas molestias en la espalda, las cuales parecen no remitir y que harán que sea Roberto Bautista el que se mida en el segundo punto a la mejor baza de los griegos, Stefanos Tsitsipas, que se impuso al castellonense en su único enfrentamiento, hace dos años en los cuartos de final del Abierto de Australia.

"No estoy fatal, pero no estoy lo suficientemente bien. Estoy haciendo tratamiento y confío que las cosas vayan a mejor, pero aún no estoy listo. Hay que ver el día a día", aseguró Nadal en una entrevista emitida este miércoles por el canal #Vamos.

De este modo, pese al día extra para intentar recuperarse el balear por el aplazamiento de la jornada del jueves tras darse a conocer un positivo en uno de los hoteles de la 'burbuja' de Melbourne, el ganador de 20 'Grand Slams' no podrá ayudar a su equipo que necesita sólo una victoria más para certificar su pase tras su brillante debut (3-0) ante los australianos.

Esta responsabilidad recaerá inicialmente en el australiano Pablo Carreño, que abrirá la eliminatoria ante Michail Pervolarakis, 462 del mundo y al que nunca antes se ha enfrentado en su carrera. Posteriormente, será el turno de los dos números uno y para cerrar el doble formado por Carreño y Marcel Granollers ante el dúo griego.