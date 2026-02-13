La RFET invierte cerca de tres millones de euros en ayudas a tenistas y torneos

Archivo - La Real Federación Española de Tenis invierte cerca de tres millones de euros en ayudas a jugadores y torneos - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha invertido durante el año 2025 un total de 2.887.000 de euros entre ayudas directas a los jugadors y jugadoras y a torneos profesionales.

En total, el organismo rector del tenis español entregó el pasado año la cantidad de 1.115.000 euros en becas a 37 tenistas como apoyo para seguir su carrera hacia el tenis profesional.

También ha sido importante el apoyo a la red de torneos internacionales 'La Pirámide. En este caso, la RFET ha aportado a los organizadores de estos eventos un total de 1.772.000 euros para poder llevar a cabo estos certámenes.

El actual calendario de la RFET tiene 12 torneos masculinos ATP Challenger, cuatro femeninos WTA 125, 70 ITF World Tennis Tour entre masculinos y femeninos, y 28 ITF World Tennis Tour Junior -el país con más torneos de esta categoría en el mundo-.