Rinderknech y Medvedev jugarán la segunda semifinal del Masters 1000 de Shanghái

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista francés Arthur Rinderknech y el ruso Daniil Medvedev se clasificaron este viernes para las semifinales del Masters 1000 de Shanghái (China), que se disputa sobre pista dura, tras superar, respectivamente, al canadiense Félix Auger-Aliassime y al australiano Álex De Miñaur, ambos en dos sets.

Tras la clasificación el jueves del monegasco Valentin Vacherot y del serbio Novak Djokovic a la penúltima ronda del torneo chino, este viernes se confirmó que la segunda semifinal la jugarán Rinderknech, número 54 del mundo, y Medvedev, 18. El primero en clasificarse fue el galo, que ganó 6-3 y 6-4 en 1 hora y 29 minutos al norteamericano. Rinderknech estuvo muy serio con su servicio, y aprovechó las dos bolas de 'break' que dispuso para ganar el partido.

Tras ese partido, llegó el turno del duelo entre Medvedev y De Miñaur, que no pudo mostrar su mejor versión, pero batalló durante 1 hora y 53 minutos para perder por doble 6-4. El jugador moscovita volvió ser una pared desde el fondo de la pista, salvó 6 bolas de rotura, y aprovechó una por set para vencer al australiano.