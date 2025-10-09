Djokovic continúa su escalada histórica en Shanghái

El serbio se metió en semifinales tras superar al belga Bergs

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic se impuso (6-3, 7-5) este jueves al belga Zizou Bergs para meterse en semifinales del torneo de Shanghái, octavo y penúltimo Masters 1000 de la temporada, "tratando de mantenerse con vida".

Así lo dijo el propio 'Nole' sobre la pista, después de otro partido sufrido, al límite físicamente. El de Belgrado, de 38 años, se convirtió en el semifinalista más veterano de un Masters 1000, ronda a la que alcanzó también por cifra récord (80) y categoría que domina también en títulos con 40 trofeos.

Tras lograr esta temporada su título 100, en Ginebra, pero caer en semifinales de los cuatro 'grandes', Djokovic confía en su idilio con Shanghái, cuádruple campeón, para darse la mayor alegría de 2025, aunque entre calambres y dolores musculares.

"Las condiciones son muy complicadas para todos los jugadores estos días. He intentado sobrevivir y me enorgullece haber superado esta barrera", indicó Novak, en busca de cortar la sequía de títulos de Masters 1000 desde que ganó el de París en 2023.