La rusa Oksana Selekhmeteva recibe la nacionalidad española

Archivo - La tenista española Oksana Selekhmeteva. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista rusa, afincada en Barcelona, Oksana Selekhmeteva ha recibido este jueves la nacionalidad española por carta de naturaleza, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves 21 de mayo, por lo que la jugadora zurda de 23 años estará a disposición de la capitana Carla Suárez para ser convocada con la Selección Española Iberdrola de Tenis que dispute la Billie Jean King Cup.

Oksana Selekhmeteva, ganadora del US Open (2019) y Roland Garros (2021), en categoría de dobles, reside y se entrena desde los 14 años en España, donde también viven sus padres. La RFET, conocedora de su voluntad de jugar bajo bandera española, inició los trámites legales con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para ser declarada jugadora de interés nacional y poder formar parte de la selección absoluta.

Actualmente ocupa el número 88 del ranking mundial, aunque el pasado mes de marzo alcanzó su mejor posición personal en el número 71. En lo que llevamos de temporada ha sido cuartofinalista en el WTA 250 de Austin y en el WTA 125 de Madrid, además de llegar hasta la tercera ronda del Open de Australia tras eliminar a Paula Badosa.

Además, en su palmarés individual constan dos títulos WTA 125 en Rovereto (Italia) y San Sebastián, además de una final en Roma (Italia) y de un título WTA 250 en Montreux (Suiza), todos ellos logrados el pasado año. Esta semana disputará por sexta vez en su carrera el cuadro final de un Grand Slam, en la que será su tercera participación en Roland Garros, donde llegó a ser semifinalista júnior (2021).