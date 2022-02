Los rusos Rublev, Khachanov y Medvedev hacen un llamamiento por la paz en Ucrania

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas rusos Andrey Rublev, Karen Khachanov y Daniil Medvedev han realizado este viernes un llamamiento por la paz en Ucrania en sus respectivos partidos de tenis y redes sociales, tras la situación provocada por la invasión de Rusia un día antes.

Rublev escribió "no a la guerra" en la lente de una cámara mientras se unía a su compatriota Daniil Medvedev para pedir la paz. Rublev venció a Hubert Hurkacz 3-6, 7-5 y 7-6(5) para avanzar a la final del torneo ATP 500 de Dubai.

Después de confirmar su lugar en un enfrentamiento con Denis Shapovalov o Jiri Vesely, el número siete del mundo de 24 años tomó un bolígrafo y escribió "no a la guerra" en la lente de una cámara de televisión.

No es raro que los jugadores escriban mensajes en las lentes de las cámaras, mensajes de amor, dedicatorias... pero una súplica por la paz fue un gesto emotivo de Rublev, que llegó después de que Medvedev, que sucederá a Novak Djokovic como número uno del mundo la próxima semana, dijera que quería "promover la paz".

"En estos momentos te das cuenta de que mi partido no es importante", dijo Rublev en su cuenta oficial de Instagram. "No se trata de mi partido, de cómo me afecta. Lo que está pasando es mucho más terrible. Te das cuenta de lo importante que es tener paz en el mundo y respetarnos pase lo que pase, estar unidos.

"Deberíamos cuidar nuestra Tierra y cuidarnos unos a otros. Esto es lo más importante", sentenció el próximo número uno del mundo, que se enfrentará al español Rafa Nadal en las semifinales del torneo de Acapulco (México), de categoría ATP 500 que se disputa sobre pista dura.

Por su parte, Karen Khachanov utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje de "No a la guerra" utilizando las banderas de Rusia y Ucrania en su publicación y 'rezando' a través de emoticonos para el fin del conflicto.