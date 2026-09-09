Rybakina asciende al número uno y se cita con Gauff en semifinales del US Open

La tenista kazaja Elena Rybakina en el US Open 2026 - Bernie Haley/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista kazaja Elena Rybakina se convertirá el próximo lunes oficialmente en la nueva número uno del mundo tras conseguir este miércoles su billete para las semifinales del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras batir a la china Qiwen Zheng (3-6, 6-1, 6-4) y ahora buscará la final ante la estadounidense Coco Gauff, verdugo de la rusa Mirra Andreeva (2-6, 7-6, 6-2).

Rybakina relevará a la bielorrusa Aryna Sabalenka como nueva líder del ránking de la WTA después de tener que remontar a la actual campeona olímpica, pero al que los problemas físicos han hecho caer al puesto 121, para sellar su presencia por primera vez en el 'grande' neyorquino.

Zheng, verdugo en la anterior ronda de la polaca Iga Swiatek y de una increíble remontada ante la estadounidense Madison Keys, mantuvo su buen nivel y se llevó la primera manga por 6-3, pero la respuesta de la kazaja fue contundente, con un 6-1 que forzó una tercera y definitiva donde, tras salvar una bola de 'break', rompió de forma definitiva el saque de su rival con 4-4.

Ahora, Rybakina buscará su cuarta final de 'Grand Slam', segunda de 2026 tras conquistar el Abierto de Australia, ante la estadounidense Coco Gauff, campeona en Flushing Meadows en 2023 y que también remontó a la rusa Mirra Andreeva para imponerse por 2-6, 7-6(7) y 6-2, después de salvar dos bolas de partido en el 'tie-break' del segundo parcial.

La pupila de Conchita Martínez empezó muy sólida y desarboló completamente a la americana. Esta elevó su nivel en la segunda manga donde no aprovechó sus ventajas, sobre todo con 5-3 y servicio. Andreeva aguantó y forzó la 'muerte súbita' donde no sacó partido a dos bolas de partido, una de ellas con su saque. Gauff resistió la presión y no desperdició el refuerzo anímico para dominar el tercer y definitivo set y volver a las semifinales en Nueva York por segunda vez en su carrera.