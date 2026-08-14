Shelton y Swiatek se proclaman campeones en Montreal y Toronto

El tenista estadounidense Ben Shelton durante la final del Masters 1000 de Montreal. - Horacio Zamora/eyepix via ZUMA P / DPA

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista estadounidense Ben Shelton se ha proclamado campeón del torneo de Montreal, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie dura, tras imponerse en la final a su compatriota Brandon Nakashima (6-3, 7-6(4), mientras que la polaca Iga Swiatek ha hecho lo propio en el torneo de Toronto, de categoría WTA 1000, venciendo en el duelo por el título a la kazaja Elena Rybakina (6-2, 6-3).

Ben Shelton se ha hecho con el Abierto de Canadá por segundo año consecutivo. El estadounidense ha revalidado el título logrado el pasado año en Toronto y suma así en su palmarés el segundo Masters 1000. Esta vez doblegó en la final al verdugo de Rafa Jódar, su compatriota Nakashima, al que dominó gracias a un nivel excelso con su servicio, no concediendo ningún punto de 'break' en contra en todo el encuentro.

Así, dos roturas en los dos últimos turnos de saque de Nakashima marcaron la diferencia en un primer set que llegó a su ecuador completamente igualado (3-3). Pero esos tres juegos seguidos para Shelton acabaron con la resistencia de Nakashima, que hasta entonces había mostrado la fiabilidad que le había acompañado en el torneo con su saque, cediendo la primera manga por 6-3.

El californiano reaccionaría en el segundo set, recuperando su mejor nivel con el servicio. Esto provocó que en los 12 juegos disputados en la manga ninguno de los dos tenistas tuviera ningún punto de 'break' a favor, mandando el desenlace del partido al 'tie break'. Y en la muerte súbita, Shelton subió el nivel para ganar todos sus puntos al saque y quebrar en dos ocasiones el de Nakashima, cerrando el set y la final con un solvente 7-4.

Por su parte, Iga Swiatek fue la gran triunfadora del torneo de Toronto. La polaca volvió a saborear la victoria en un WTA 1000 casi un año después de imponerse en Cincinnati tras ganar a Elena Rybakina en una final en la que fue muy superior. Sólo permitió a la kazaja, menos fiable que de costumbre con su saque, sumar cinco juegos en la final. Así, gracias a dos 'break' en cada set, la final caería de su lado por un contundente 6-2, 6-3 tras una hora y 16 minutos de juego.