Sinner se baja de Cincinnati por problemas en la rodilla

Archivo - Jannik Sinner - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner no estará en el torneo de Cincinnati, séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, por culpa de unos problemas en la rodilla derecha.

"Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que necesito bajarme del ATP Masters 1000 de Cincinnati", indicó Sinner. "Mi rodilla derecha me ha dado problemas y, a pesar de que hemos trabajado duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que aún no estoy en condiciones de competir", añadió.

El número uno del mundo mostró este domingo su decepción por no competir en la cita de Ohio (Estados Unidos) y confesó que ahora estará "centrado" en "llegar al US Open", último 'Grand Slam' de la temporada que empieza el 30 de agosto en Nueva York.

El italiano compitió por última vez en Wimbledon, donde derrotó al alemán Alexander Zverev en la final para conquistar su quinto 'grande'. Al inicio de este 2026, Sinner encadenó los primeros cinco títulos ATP Masters 1000, culminando su trabajo en Roma, donde igualó a Novak Djokovic como el segundo jugador capaz de completar el Golden Masters en la carrera.

La baja del de San Candido, campeón de Cincinnati en 2024, se une a la del español Carlos Alcaraz, quien sigue recuperándose de su lesión en la muñeca que lo mantiene apartado de la competición desde abril. El cuadro principal del torneo empieza el próximo 13 de agosto hasta el 23 de agosto.