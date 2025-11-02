Sinner conquista el Masters 1000 de París y recupera el número uno

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner venció este domingo por 6-4 y 7-6 (4) la final del torneo de París, último Masters 1000 del año, al canadiense Félix Auger-Aliassime en 1 hora y 52 minutos de partido, para conquistar su quinto título de 2025 y recuperar el número uno del mundo, que ostentaba el español Carlos Alcaraz.

El de San Cándido puso la guinda en París levantando su quinto título de categoría Masters 1000 en la que ha sido su victoria número 26 de manera consecutiva en pista dura cubierta, es decir, no pierde desde las Finales de la Copa Davis 2023.

Además, su triunfo sobre Aliassime le permite ascender a lo más alto del ranking de cara a las Finales ATP, donde luchará con Alcaraz, eliminado en París en primera ronda, por mantener su condición de número uno a final de año.

El italiano, como a lo largo del torneo -no ha cedido un solo set esta semana-, entró con más confianza y seguridad a la final, y en el juego inicial se apuntó el primer 'break'. Una ventaja que ya no perdió y guardó hasta el final de una manga que cerró sin problemas por 6-4 en la primera bola de set.

La segunda manga fue otra historia, con mucha más igualdad y un tenista canadiense más entonado y competitivo. De hecho, neutralizó hasta cinco puntos de rotura a favor del italiano y forzó el 'tie break'. No obstante, en el desempate, Sinner volvió a imponer su ley y se adjudicó el torneo sin más fisuras.

Ahora, la siguiente parada son las Finales de la ATP, del 9 al 16 de noviembre, donde deberá defender su actual ventaja de 250 puntos, aunque el panorama es favorable para el murciano, que solo defiende 200 unidades.