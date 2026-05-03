Sinner hace historia en Madrid como pesadilla de Zverev en la final

Jannik Sinner, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -
El tenista italiano Jannik Sinner se proclamó campeón del Mutua Madrid Open este domingo al superar con autoridad (6-1, 6-2) al alemán Alexander Zverev, su primer título en la Caja Mágica ante un doble campeón que no supo hacer nada para evitar la novena derrota seguida contra el número uno del mundo.
Sinner hizo historia en la Manolo Santana tras apenas una hora de final, siendo el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 seguidos. El de San Candido alargó su racha para continuar su demostración de fuerza sobre tierra, campeón también en Montecarlo, antes de mirar a casa, a Roma, y al gran objetivo de Roland Garros.