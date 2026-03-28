Sinner y Lehecka se citan en la final de Miami

Jannik Sinner y Jiri Lehecka en Miami - DPA/EUROPA PRESS

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El italiano Jannik Sinner y el checo Jiri Lehecka se enfrentarán este domingo en la final del torneo de Miami (Estados Unidos), segundo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de superar el viernes en semifinales al Alexander Zverev (6-3, 7-6(4)) y al francés Arthur Fils (6-2, 6-2), respectivamente.

Sinner, número dos del mundo, no sufrió roturas en su séptimo triunfo consecutivo ante 'Sascha', que a pesar de la derrota completó un buen encuentro en el que forzó al máximo al transalpino. Después de sobrevivir a una pelota de 'break' en el tercer juego, Sinner rompió el servicio de Zverev (1-3), una acción que resultaría trascendental para adjudicarse la manga.

Ya en la segunda, el alemán, número cuatro del ranking ATP, levantó tres pelotas de quiebre y el italiano una antes de que todo tuviese que resolverse en el 'tie-break', en el que ambos volvieron a exhibir su fiabilidad. Una única minirrotura valió a Sinner para poner fin a la contienda tras una hora y 53 minutos.

De esta manera, Sinner accede a su cuarta final en el certamen norteamericano, que ya ganó en 2024. Si logra la victoria este domingo, se convertirá en el primer tenista desde Roger Federer en 2017 en lograr el 'Sunshine double', es decir, conquistar Indian Wells y Miami en la misma temporada.

Quien tratará de impedírselo será el checo Jiri Lehecka, que jugará su primera final de Masters 1.000 tras ganar horas antes al francés Arthur Fils. El número 22 del mundo, que ha perdido los tres partidos en los que se ha enfrentado con Sinner, ni siquiera se enfrentó a bolas de 'break' en contra en un choque en el que firmó dos roturas en cada uno de los dos sets disputados.