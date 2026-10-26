Sinner regresará a las pistas en el Six Kings Slam de Riad

Archivo - Jannik Sinner - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner regresará a las pistas en el torneo de exhibición Six Kings Slam, que se celebrará del 27 al 30 de diciembre en Riad, en lo que será su reaparición desde que ganara su segundo título de Wimbledon a mediados de julio.

Los organizadores del certamen saudí, que tuvo que retrasar la disputa del torneo de octubre a diciembre por los últimos ataques hutíes al territorio que ya obligaron también a renunciar a acoger en el país el Rally Dakar 2027, desvelaron el regreso del número uno del mundo en redes sociales, una publicación en Instagram que resubió el tenista.

El de San Candido, de 25 años, no compite desde que el pasado 13 de julio ganó su quinto título de 'Grand Slam' al imponerse en la final de Wimbledon al alemán Alexander Zverev (6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4). Desde entonces, se mantuvo fuera por una lesión en la rodilla derecha.

Sus dolencias le hicieron perderse, entre otros, el US Open, último 'grande' del año, así como los ATP Masters 1.000 de Canadá, Cincinnati y Shanghái. Además, tampoco participará en el último Masters 1.000 del curso, en París, ni en las Finales ATP de Turín.

El pasado 6 de octubre, Sinner afirmaba que daba "oficialmente por terminada la temporada 2026" para continuar con su tratamiento para la rodilla, pero el cambio en el calendario del evento saudí, que no forma parte del circuito ATP, le permitirá regresar a las pistas antes de 2027.