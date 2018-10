Tenis.- Sharapova: "Fue muy duro, es bueno tener esa sensación de ser la campeona"

Actualizado 22/08/2011 14:04:13 CET

La tenista rusa María Sharapova comentó que "es bueno" tener la sensación de ser la ganadora, tras vencer su segundo torneo del curso en Cincinnatti en una final que "fue muy dura" a la serbia Jelena Jankovic, por 4-6, 7-6(3) y 6-3.

"Fue muy duro. Fue muy físico, algo que te puedes esperar cuando estás jugando contra Jelena. Al final, la victoria podía haber sido para cualquiera. Nos rompimos el saque continuamente. Parecía como si una de nosotras jugase bien unos pocos puntos y después la otra, hubo muchos altibajos durante todo el partido. Estoy feliz de que al final yo soy la ganadora", señaló Sharapova.

Por otro lado, Sharapova recordó la final de 2010 que perdió contra Clijsters. "Yo estaba tan cerca el año pasado, por lo que es bueno tener esa sensación de ser la campeona. En realidad no era algo que pensé que fuera a ocurrir", indicó, y añadió también que "esperaba" poder dar "un paso más".

Mientras, Jankovic comentó que tuvo sus "oportunidades" y que el partido "podría haber sido para cualquiera", aunque finalmente Sharapova "fue la mejor jugadora". "Creo que mi mayor error fue que hoy no serví bien. Le rompí el servicio en muchas ocasiones y hubiera sacado para irme con dos juegos arriba, pero no fue así. Esto demuestra que el partido no se acaba hasta que te das la mano", sentenció.

"Quiero creer que voy a estar ahí arriba también. Puedo mencionar nombres, obviamente Maria, las hermanas Williams... pero quiero creer que puedo llegar lejos. He sido finalista, semifinalista y cuartofinalista, así que he tenido buenos resultados en el pasado y me encanta jugar allí", comentó Jankovic sobre sus opciones en el US Open, último 'grande' del año, que comienza el próximo 29 de agosto.