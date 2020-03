La tenista Anna Tatishvili anuncia su retirada inmediata por las lesiones

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista estadounidense Anna Tatishvili anunció este jueves su retirada profesional por culpa de las muchas lesiones que ha sufrido, que le impiden "competir más en la elite del tenis".

La jugadora de 30 años, nacida en Tiflis, Georgia, alcanzó el Top 50 del mundo en 2012 como mayor ranking, año en el que jugó los octavos de final del US Open.

"Desafortunadamente, debido a recurrentes lesiones, mi cuerpo no me permite ya más competir de manera profesional", escribió en su cuenta de Twitter. "No importa lo duro que sea la decisión, tengo que centrarme ya en mi carrera fuera de las pistas", añadió.