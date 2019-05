Thiem: "Nadal está en camino de volver al nivel increíble de 2017 y 2018"

Publicado 05/05/2019 13:59:48 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista austriaco Dominic Thiem aseguró que Rafa Nadal sigue siendo "el favorito número uno" en tierra batida, pese a que le derrotase en las semfinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Godó, y advirtió que, aunque no está "al nivel increíble de 2017 y 2018), sí está "en camino" de lograrlo.

"Creó que jugué contra él muchas veces en otra etapas, entre ellas en 2017 y 2018 cuando era, digamos, cruel jugar contra él. No está a ese nivel, pero en el Godó jugó un buen partido y creo que está en el camino de volver al nivel increíble de 2017 y 2018. Que esté a ese nivel ya tras la lesión que sufrió en Indian Wells es increíble y creo que irá siendo más fuerte según avance la temporada en tierra", subrayó Thiem este domingo en rueda de prensa.

Además, pese a su victoria ante el balear en Barcelona, dejó claro que el once veces ganador en Roland Garros sigue siendo "el número uno en tierra" y favorito en Madrid. "Es el mejor del mundo en esta superficie y una victoria o una derrota no lo cambia. Yo quizá este en ese grupo de los que pueden llegar lejos", advirtió el finalista en la Caja Mágica los dos últimos años.

"Me siento muy bien de cara a este torneo. Llego tras mi mejor título en tierra, pero tampoco creo que sea importante porque aquí están todos los mejores y las condiciones son completamente diferentes. He jugado la final los dos últimos años y me siento muy bien jugando con altitud, las condiciones me favorecen", añadió el campeón en Indian Wells.

Thiem insistió en que le gustan "mucho" las condiciones del torneo madrileño. "Está la altitud, el aire es muy seco, es el torneo de tierra más rápido que existe. Además, la Caja Mágica es eso, mágica, y algo para mí especial es la comida para los jugadores, que me gusta mucho", confesó.

La edición 2019 del Mutua Madrid Open trae además el regreso de Roger Federer a la temporada de tierra. "Creo que es uno de los mejores y lo único que le ha parado de brillar en tierra ha sido Rafa, que si no hubiese estado ahí, tendría cinco o seis Roland Garros. Tiene una muy buena carrera en tierra y se siente cómodo en ella, sabe moverse. Creo que da igual donde juegue porque Roger va a ser siempre uno de los favoritos", apuntó.

Finalmente, valoró la entrada de Gerard Piqué y su empresa Kosmos para organizar la nueva Copa Davis. "Veremos como es, creo que va a ser un gran evento, pero veremos como sale ese experimento", se limitó a comentar.