Tiger Woods: "No quiero ver a Nadal dejarlo, pero sabe que el 'Padre Tiempo' está aquí"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Tiger Woods recordó que el tenista español Rafa Nadal ha hecho algo "extraordinario" en su deporte y que no quiere que se retire, pero admite que el balear "sabe que el 'Padre Tiempo' está aquí y todo deportista debe afrontarlo" y que lo que hay que hacer ahora es "disfrutar viéndole competir y jugar".

"Creo que lo que Rafa ha hecho es extraordinario. Quiero decir, ganó el Abierto de Australia con un pie roto, así que es más que duro y más que competitivo. Él sabe que el 'Padre Tiempo' está aquí y todo deportista debe afrontarlo, y aunque en algunos deportes pasa más rápido que en otros, desafortunadamente, como en todos, 'envejeces'", señaló Tiger Woods en rueda de prensa previa a su regreso en el Hero World Challenge.

El californiano dejó claro que "no" quiere ver al balear "irse". "Nunca quise ver dejarlo a Roger Federer, pero pasó. Todos deberíamos disfrutar viéndole competir y viéndole jugar y ver lo que significa para el tenis. Lo que él significa para todos nosotros, sólo para ver la pasión de cómo juega y por qué juega", sentenció.

En este sentido, el ganador de 15 'majors', recuperado de la operación de tobillo a la que se sometió el pasado mes de abril, fue claro sobre su retirada. "Me encanta competir y jugar. Echo de menos estar con el resto de chicos, su compañerismo, el ambiente de amistad y las bromas, pero lo que me motiva es que me encanta competir. Llegará un momento, que todavía no ha llegado totalmente, en el que no podré volver a ganar y cuando llegue ese día no diré que voy a huir, pero me iré", advirtió.