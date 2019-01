Tsitsipas: "Nadal juega en una dimensión completamente diferente"

Publicado 24/01/2019 13:35:37 CET

MELBOURNE, 24 Ene. (dpa/EP) -

El tenista griego Stefanos Tsitsipas se ha rendido a la superioridad de Rafa Nadal, su verdugo en semifinales del Abierto de Australia, apuntando que el español tiene "el talento que ningún otro jugador tiene" y que eso le permite "jugar en una dimensión completamente diferente".

"Realmente no puedo pensar en algo positivo de este partido. Quizá el segundo set, donde me acerqué más. Durante el resto del encuentro, de algún modo sentía que estaba jugando a un deporte diferente al de los anteriores partidos. Era como jugar en una dimensión completamente diferente de tenis", analizó Tsitsipas tras el duelo.

El griego añadió que Nadal "no te da ritmo" como rival. "Juega un estilo de juego diferente al del resto de jugadores. Tiene el talento que ningún otro jugador tiene. Nunca he visto que un jugador tenga algo así, provoca que juegues mal", dijo.

Pese a que se marcha de Australia después de haber jugado "buenos partidos" ante Roger Federer o Roberto Bautista, Tsitsipas no ocultó que abandona el torneo "realmente decepcionado". "Siento que podía haber demostrado algo más y no dejar que Nadal me dominara durante todo el partido", lamentó.