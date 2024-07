Wimbledon homenajea a Andy Murray en una jornada con victorias de Djokovic y Zverev

El ídolo local perdió con su hermano Jamie y se retirará de la hierba londinense con Raducanu en el dobles mixto



MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista escocés Andy Murray cayó eliminado en el dobles junto a su hermano Jamie este jueves en su última participación en Wimbledon, pendiente del dobles mixto que disputará con la británica Emma Raducanu, en una jornada de homenaje en la Pista Central que dejó además las victorias de Novak Djokovic y Alexander Zverev en segunda ronda, y la eliminación de Stefanos Tsitsipas.

Murray, campeón en 2013 y 2016, anunció a última hora esta semana su baja para el cuadro individual tras una intervención en su espalda por un quiste y, aunque sus planes de retirada aún no están claros, ya hace tiempo apuntó que este verano sería el final de su carrera. En el All England Tennis Club homenajearon a un Murray que devolvió la gloria a las islas británicas 77 años después.

"Es duro porque quiero seguir jugando pero no puedo. Físicamente es muy duro ahora mismo. Me gustaría jugar por siempre, amo el deporte. Fue una carrera contra el tiempo llegar hasta aquí y físicamente no fue fácil, pero me alegro de que pudimos hacerlo una vez juntos", dijo Murray, con mención a su hermano.

El escocés sufrió con distintos problemas físicos durante su carrera pero, sobre todo, con duras derrotas ante Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal. Murray ganó tres 'Grand Slams' y el oro olímpico en la misma hierba londinense, y este jueves recibió una histórica ovación de La Catedral, después de caer ante Rinky Hijikata y John Peers por 7-6(8) y 6-4.

No es el último partido de Murray, de 37 años, en Wimbledon, tras su derrota en su estreno del dobles, ya que está apuntado en el dobles mixto junto a Emma Raducanu, en un debut que será contra la china Zhang Shuai el salvadoreño Marcelo Arevalo.

Novak Djokovic, Martina Navratilova, John McEnroe, Iga Swiatek, además de los británicos Dan Evans, Jack Draper y Cameron Norrie vivieron el homenaje a pie de pista. El serbio firmó su billete a tercera ronda con la muesca de ceder un set (6-3, 6-4, 5-7, 7-5) ante el invitado británico Jacob Fearnley, debutante en torneos del Grand Slam con escasas referencias para el favorito balcánico.

El siete veces campeón, con su rodilla derecha protegida tras una operación de menisco, firmó un partido completo y exigido que le cita ahora con el australiano Alexei Popyrin. A tercera ronda avanzó también un Zverev que superó (6-2, 6-1, 6-4) por la vía rápida al estadounidense Marcos Giron, para citarse ahora con Norrie. Mientras, Tsitsipas dijo adiós en segunda ronda ante el finlandés Emil Ruusuvuori, por 7-6(6), 7-6(10), 3-6 y 6-3.

En el cuadro femenino, la número uno Swiatek extendió su racha de victorias seguidas a 21 tras vencer (6-4, 6-3) a la croata Petra Martic, sin perder un partido desde mediados de abril. Su última derrota fue contra la kazaja Elena Rybakina, en Stuttgart, quien avanzó también en Londres sobre la alemana Laura Siegemund (6-3, 3-6, 6-3).