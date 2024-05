Yannick Noah, nuevo capitán de Europa para la Copa Laver a partir de 2025

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista francés Yannick Noah relevará al sueco Bjorn Borg como capitán de la Copa Laver a partir de la edición de 2025 que se celebrará en San Francisco (Estados Unidos), según anunció este miércoles la organización del evento.

Noah, el único jugador francés en ganar Roland Garros, en 1983, el mayor título de una carrera con 22 títulos individuales y con el número tres como su posición más alta en el ranking mundial, vuelve a una capitanía de una competición por equipos tras ser el de su país en la Copa Davis, con victorias en 1991, 1996 y 2017, y de la por entonces llamada Copa Federación en 1997.

"Me siento realmente honrado de que me hayan pedido que asumiera el papel de capitán del equipo europeo en la Copa Laver. He estado fuera del juego por un tiempo, haciendo mi música, pero estoy muy emocionado por esta nueva aventura", celebró Yannick Noah.

El extenista francés recordó que le encantan "las competiciones por equipos" y "las emociones que traen". "Será genial conocer a los muchachos, cómo son dentro y fuera de la pista como personas. Tampoco puedo esperar a volver a ver a Andre (Agassi, capitán del equipo internacional) después de un par de décadas y enfrentarme a él desde el otro lado. Puede que ahora me haya suavizado un poco, pero mi lado competitivo está vivo para siempre", subrayó.

Noah asistirá a la edición de este año que se celebrará en Berlín del 20 al 22 de septiembre para prepararse para su nuevo rol bajo la dirección del actual capitán del equipo europeo, Bjorn Borg. "No puedo pensar en una mejor persona para asumir este papel que mi buen amigo Yannick. Es un gran campeón, líder y persona y estoy seguro de que disfrutará tanto como yo de ser parte de esta gran competición. Por supuesto, le desearé a él y al equipo de Europa un éxito continuo a lo largo de los años", sentenció.