Zverev sigue firme hacia su primer US Open

El tenista alemán Alexander Zverev en el US Open. - Mathias Schulz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán se ha metido este miércoles en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras ganar contundentemente en su duelo de cuartos de final al neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-2, 7-5, 6-1), y se enfrentará ante Karen Khachanov por un puesto en la final después de que el ruso avanzara tras la retirada de Alexander Blockx en el tercer set (6-2, 7-5, 3-2).

Alexander Zverev sigue mostrándose intratable en la parte alta del cuadro del US Open. El alemán superó en tres set en un gran partido a Van de Zandschulp para meterse en la cuarta semifinal de Grand Slam de la temporada. Y es que el de Hamburgo está viviendo la mejor temporada de su vida y está a una victoria de jugar la que sería su tercera final de Grand Slam de la temporada.

En cuartos de final arrasó a un Van de Zandschulp al que no dio ningún tipo de opción. El neerlandés sólo pudo plantar cara a un gran Zverev en el segundo set, ya que en el primero y el tercero el alemán solo permitió a su rival sumar tres juegos. Aun así, un solitario 'break' en el undécimo juego, tras haber levantado una bola de set en contra, dio el segundo parcial también a Zverev (7-5).

Ahora, su rival por un puesto en la final será Karen Khachanov, que superó al belga Alexander Blockx en el otro duelo de cuartos de final del día. El ruso, que disputará la tercera semifinal de Grand Slam de su carrera, tenía el encuentro encarrilado dos sets arriba (6-2, 7-5) y con un marcador de 3-2 a su favor en el tercero, cuando Blockx decidió abandonar por unos problemas físicos en la espalda y la pierna que ya arrastraba del partido de octavos de final.

GRANOLLERS Y ZEBALLOS CAEN EN CUARTOS DE FINAL

La mala noticia de la jornada en clave española fue la eliminación de la pareja formada por Marcel Granollers y Horacio Zeballos. El español y el argentino no podrán defender el título conseguido el curso pasado en la ciudad de Nueva York después de caer en cuartos de final ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury por un doble 6-4 en una hora y 28 minutos de juego.