Zverev: "La tecnología falló, espero no ser multado"

El tenis alemán explicó el incidente con una bola mala en su victoria sobre Davidovich hacia octavos de final en Madrid

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev se mostró contento de seguir su idilio con el Mutua Madrid Open pese a sufrir este domingo ante el español Alejandro Davidovich para acceder a octavos de final, al tiempo que explicó la polémica durante el encuentro cuando sacó su móvil para fotografiar lo que lamentó como un "fallo del sistema".

"Estoy contento de seguir en el torneo, de no haber perdido. Honestamente, él jugó fantástico, en especial en el inicio del partido, yo empecé no tan bien pero encontré mi juego para ganar un partido muy igualando", dijo en rueda de prensa después de su trabajada remontada (2-6, 7-6(3), 7-6(0)) ante 'Foki'.

El alemán, campeón dos veces en Madrid, dejó el torneo sin españoles para la segunda jornada de competición a pesar de no enseñar su mejor versión, la que busca para un triplete en la Caja Mágica, una segunda casa. "Amo Hamburgo, eso seguro, pero aquí, en la pista central, siempre pienso que puedo jugar un buen tenis, las condiciones de altitud me vienen bien", afirmó.

"Hoy fue un partido difícil, no jugué mi mejor versión, pero en el debut sí lo hice increíble, así que espero volver a encontrar ese juego y seguir jugando un buen tenis aquí", añadió.

Por otro lado, el número dos del mundo fue preguntado por un momento polémico e incluso tenso, cuando le rogó a Mohamed Lahyani que bajara para ver una bola fuera por "cinco centímetros" que el sistema de juez de línea electrónico dio por buena. "Creo que hay defectos en el sistema, fue un fallo de sistema en ese momento", confesó.

"Estoy a favor del arbitraje electrónico, pero la marca estaba como a cinco centímetros de la línea. Creo que fue un mal funcionamiento y por eso le dije al juez que bajase, no estoy loco, vi lo que había pasado", añadió, confiando en que su acción de coger el móvil y colgar la foto en las redes sociales no le suponga ningún tipo de sanción. La semana pasada, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, sacó también su móvil para lo mismo en Stuttgart.

"A ver ahora como termina, espero no ser multado, creo que tengo la razón, no me deben multar. La tecnología viene funcionado bien pero hoy no sé. No es culpa del árbitro. Si él por regla no puede bajar, es normal. Se lo dije al supervisor. No es normal, uno o dos milímetros es normal, pero cinco centímetros. Cuando algo pasa como esto quizá el juez de silla debería bajar", terminó.