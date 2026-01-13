Ben Simpson-Vernon, veterinario británico: "Estas son las 5 razas de gato que no tendría nunca" - UNSPLASH - NATHALIE JOLIE

La elección de un gato suele basarse en factores como el pelaje, el temperamento o la apariencia. Sin embargo, para los profesionales de la salud animal, la experiencia clínica ofrece una perspectiva diferente. Algunas razas, a pesar de ser atractivas y populares entre el público, presentan problemas de salud hereditarios o necesidades específicas que las hacen poco recomendables para determinados hogares o estilos de vida.

En este sentido, el veterinario británico Ben Simpson-Vernon, conocido en redes como Ben The Vet, asegura que hay razas de gato que, aunque resulten adorables, él nunca elegiría tener en casa. La razón principal son los "problemas de salud crónicos y dificultades de manejo" que estas razas pueden presentar, así como las exigencias particulares que requieren para vivir de forma saludable y equilibrada.

Estas razas son:

GATO PERSA

El principal motivo por el que el veterinario no elegiría un persa es su rostro extremadamente plano. Al igual que ocurre con ciertas razas de perros braquicéfalos, como bulldogs franceses o pugs, estos gatos sufren problemas respiratorios graves debido a la forma de su cráneo.

Además, la estructura facial provoca frecuentes problemas oculares, como úlceras de córnea y secuestro corneal, y predisposición a enfermedades cardíacas, renales y dentales. "Se trata de una raza con un historial de salud complicado, que requiere cuidados constantes", asegura el veterinario.

FOLD ESCOCÉS

Sus orejas dobladas hacen que estos gatos resulten irresistibles, pero esta característica se debe a un trastorno del cartílago llamado osteocondrodisplasia. Este defecto no solo afecta a las orejas, sino también a todas las articulaciones, provocando artritis dolorosa desde edades tempranas.

El especialista afirma que criar gatos con esta condición es injusto y cruel, por lo que evita totalmente esta raza.

GATO ESFINGE

El gato esfinge es una raza sin pelo que puede ser muy cariñoso y afectuoso, pero requiere cuidados específicos de piel y temperatura. Para el veterinario, aunque no presenta problemas de salud tan graves como otras razas de la lista, no todos los hogares están preparados para cubrir sus necesidades.

GATO BENGALÍ

El bengalí es una raza híbrida entre el gato doméstico y el gato leopardo asiático. Su temperamento más salvaje hace que pueda ser agresivo por miedo y difícil de manejar en casa.

Además, su alto nivel de inteligencia requiere mucha estimulación, algo que muchos hogares no pueden proporcionar, lo que puede derivar en estrés y problemas de comportamiento.