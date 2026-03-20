El error que todos cometen con las botellas reutilizables: cómo limpiarlas para que no acumulen bacterias - ALEXANDRA TRAN - UNSPLASH

MADRID 20 Mar (EUROPA PRESS)

Con la primavera a la vuelta de la esquina y el aumento de las temperaturas, hay un impulso importante en la necesidad de hidratación. El buen tiempo motiva a las personas a hacer más actividades al aire libre, lo que suele ser una motivación para comprar o rescatar las botellas de agua reutilizables en casa.

Estas tienen boquillas, formas, tamaños y materiales diferentes, pero una característica que las une: la dificultad para limpiarlas. No es inusual que una botella tenga un olor extraño o que acumule residuos que parecen imposibles de eliminar, pero esto puede tener una solución más fácil de lo que parece.

LAS BOTELLAS PUEDEN ACUMULAR BACTERIAS

Las botellas reutilizables tienen múltiples ventajas: son mejores para el medio ambiente que las de un solo uso, pueden aguantar el calor o el frío y son portátiles. Sin embargo, si no se limpian adecuadamente, pueden generar bacterias y microorganismos en su interior por la introducción de saliva, bacterias y la humedad constante.

A pesar de la dificultad de limpieza por su diseño, especialmente si el envase también cuenta con una pajita, pueden generar una película resistente en su interior, lo que convierte en esencial una buena limpieza frecuente de estas botellas y una limpieza en profundidad periódica.

CÓMO LIMPIAR UNA BOTELLA EN PROFUNDIDAD

De acuerdo con los consejos del ingeniero químico Diego Fernández, además de limpiar a diario la botella con agua y jabón, también se debe hacer una limpieza en profundidad semanalmente. El proceso requiere pocos ingredientes y se puede llevar a cabo con facilidad.

Con la botella abierta, se añade una cucharadita de percarbonato de sodio -también conocido como oxígeno activo- y agua caliente. Aunque tenga un nombre similar, el precarbonato es más efectivo que el bicarbonato por su acción desinfectante profunda, pero necesita agua caliente para activarse.

Fernández recomienda utilizar un cepillo para vasos, pero también se puede utilizar cualquier tipo de cepillo para frotar las paredes de la botella durante unos minutos. Se enjuaga el recipiente con agua y queda lista para usar.

En el caso de que la botella tenga una pajita, la mayoría son extraíbles. Para limpiarla, se corta un bastoncillo de algodón a la mitad y se pincha en un palo largo con una punta afilada. Se moja el algodón con alcohol y se inserta en la pajita para eliminar los residuos. Finalmente, se enjuaga y se vuelve a incorporar en la botella.

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CÓMO USAR VINAGRE Y BICARBONATO

En el caso de que no se tenga percarbonato en casa, se puede utilizar vinagre y bicarbonato para hacer una limpieza profunda. Se mezcla media taza de vinagre blanco con agua caliente en la botella y se deja en remojo entre 20 y 30 minutos. A continuación, se incorpora una cucharada de bicarbonato, se cepilla las paredes y se enjuaga con agua.

Para hacer una limpieza diaria, solo se necesita agua caliente y jabón de lavavajillas. Se llena la botella con agua, se incorporan unas gotas de jabón, se tapa y se agita durante unos 30 segundos. Después, se frota el interior con un cepillo y se enjuaga, dejando que se seque por completo antes de volver a utilizarla.