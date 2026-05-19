No son lo mismo: las diferencias entre las polillas de la cocina y las de la ropa y cómo eliminarlas - TRENTON ALARCON - UNSPLASH

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

El aumento de las temperaturas junto con el sol y la humedad de la primavera crea un entorno perfecto para la proliferación de insectos. Aunque muchos son señales de una biodiversidad saludable en los jardines, su entrada en los hogares se convierte en un problema.

Entre ellos, las polillas son una de las plagas más comunes que aparece tanto en las cocinas como en los armarios. Pueden resultar molestas y dañinas para las pertenencias, por lo que ahuyentarlas se convierte en una prioridad. Sin embargo, resulta importante diferenciar los dos tipos de polillas principales para poder eliminarlas eficazmente.

LAS POLILLAS DE COCINA Y LAS DE ARMARIO: CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS

Los principales tipos de polilla son las de cocina y las de armario. Aunque puedan parecer las mismas, se alimentan de forma diferente, aparecen en lugares distintos y tienen ligeras diferencias en su apariencia.

Las polillas de cocina se alimentan de comida seca como harina, cereales, maicena y frutos secos. Según el blog de la empresa especializada en limpieza y salud ambiental, La Vall Grup, estas tienen preferencia por los ambientes cálidos y los alimentos guardados en envases abiertos o frágiles.

Sin embargo, las polillas de armario consumen tejidos naturales, como la lana o la seda. Suelen estar presentes en armarios, cajones, alfombras o rincones oscuros con poca ventilación. Tienen en común con las pilas de cocina que la causa de los daños son sus larvas y no el insecto en sí, ya que son los que comen alimentos secos o telas.

Además de esta similitud, ambos son insectos voladores de pequeño tamaño y de tonos marrones (aunque las de cocina suelen tener colores con más contraste). Aun así, las polillas de la ropa suelen ser más discretas y difíciles de identificar, especialmente porque vuelan mucho menos que las polillas de cocina.

CÓMO ELIMINAR LAS POLILLAS

Una vez que se haya diferenciado qué tipo de polilla está presente en el hogar, algo que suele identificarse por la zona en la que aparecen, la forma en la que se espanta cada una también es marcadamente diferente.

Las polillas de la ropa:

Se debe retirar toda la ropa del armario afectado, lavarla a 60 grados centígrados y secarla al sol, según los consejos de los especialistas de La Vall Grup. Mientras tanto, es aconsejable utilizar una aspiradora para limpiar las esquinas del armario y retirar larvas o restos sedosos.

Finalmente, se pueden utilizar bolsas de tela con lavanda, clavo o cítricos para espantarlas compradas o hechas en casa. No obstante, en el caso de que la plaga sea considerable, lo que se puede identificar a través del daño a la ropa, se recomienda recurrir a tratamientos profesionales.

Las polillas de cocina:

Ante todo, se debe desechar todos los alimentos afectados por estos insectos y tirar la basura. Los expertos de PlagasOnline señalan en un artículo divulgativo que, en el caso de que se haya detectado estas polillas, pero no queda claro qué alimentos están afectados, es recomendable tirar cualquier paquete de comida seca que esté abierto -incluyendo especias, chocolate y legumbres-.

Después, como ocurre con las polillas de armario, se debe realizar una limpieza profunda de los armarios, muebles de cocina y electrodomésticos con agua caliente y jabón. También se aconseja limpiar, secar y aspirar las propias paredes de la cocina, azulejos o cualquier rendija para eliminar las larvas.

Posteriormente, también se debe realizar una limpieza tanto de los utensilios de cocina como de los tarros, la cristalería y los platos. Finalmente, se aconseja aplicar insecticida para polillas por las partes bajas y traseras de los muebles, evitando que entre en contacto con superficies que tocan alimentos. Este tratamiento se debe repetir pasados 14 días.

En general, se debe guardar los alimentos en envases herméticos y revisarlo de forma periódica para asegurar que no hay presencia de polillas.