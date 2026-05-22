Cómo quitar las manchas de sudor de la ropa con productos que tienes en casa - ANNIE SPRATT - UNSPLASH

MADRID 22 (EUROPA PRESS)

Las temperaturas aumentan y, con ello, las personas sudan más. A pesar de duchas regulares y de haber probado múltiples tipos de desodorante, muchos se encuentran con un problema frustrante: no consiguen quitar las manchas amarillentas de sudor de las axilas de la ropa.

Aunque se pongan ciclos largos de la lavadora, temperaturas altas y se usen productos blanqueantes, algunas manchas no se levantan. Sin embargo, en lugar de recurrir a productos caros, hay varios productos que se suelen tener en casa que también combaten los restos de sudor.

LIMÓN Y SOL PARA LA ROPA BLANCA

Aunque sorprenda, el limón y el sol se pueden utilizar para levantar los restos del sudor, según la organizadora profesional Begoña Pérez, conocida en redes como La Ordenatriz. El sol es capaz de potenciar el efecto del ácido cítrico del limón, lo que ayuda a disolverlas eficazmente.

De acuerdo con las instrucciones de Pérez, se parte un limón a la mitad y se exprime una de las mitades sobre la mancha en la prenda seca. Después, se extiende sobre un tendedero a pleno sol hasta que se haya secado. No obstante, esto únicamente se debe utilizar con ropa blanca o colores muy claros, evitando el uso excesivo de limón, ya que el ácido cítrico puede desteñir la tela.

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VINAGRE EN TEJIDOS NORMALES

El vinagre blanco se puede diluir con agua fría en partes iguales y aplicar sobre la mancha de sudor. Esto se deja actuar durante 20 o 30 minutos y se lava la prenda para eliminar los residuos y el olor.

Este método funciona porque el ácido acético del vinagre puede ayudar a descomponer la sal y los residuos del sudor, lo que puede reducir la apariencia de la mancha. Además, a diferencia del limón y el sol, este truco se puede usar con la mayoría de prendas de tejidos normales, como algodón o poliéster, ya que no suele desteñir.

Sin embargo, se debe hacer una prueba en una zona poco visible y no se debe utilizar con prendas delicadas, ya que el vinagre puede desprender algo de tinta.

BICARBONATO Y AGUA PARA MANCHAS MEDIANAS

El bicarbonato puede ser eficaz contra manchas notables de sudor porque es absorbente y tiene un efecto abrasivo suave. Por ello, de acuerdo con los consejos de los especialistas de la empresa de productos para el cuidado del hogar La Lavandera en su blog, una pasta de bicarbonato puede ser eficaz contra el sudor.

Aconsejan mezclar cuatro cucharadas de bicarbonato (100 gramos) con unos 30 mililitros de agua para formar una pasta. Esta se aplica sobre la mancha de sudor y se frota suavemente con un cepillo de dientes o con los dedos. Posteriormente, se deja reposar durante al menos una hora y se enjuaga lavando la prenda como de costumbre.

Para manchas difíciles, se puede usar puntualmente una mezcla de una parte de agua oxigenada con dos partes de agua y aplicarla sobre la mancha. Esto se deja actuar durante entre 10 y 15 minutos y se enjuaga antes de lavar. Este método solo es apto para telas resistentes sin color, ya que supone un riesgo de decoloración y daño en telas delicadas.