3 Trucos Para Calcular Descuentos De Forma Rápida Y Entender Las Etiquetas De Las Tiendas En Rebajas - UNSPLASH - ARTEM BELIAIKIN

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

En plena época de rebajas, algunas tiendas han decidido este año mostrar únicamente el porcentaje de descuento en las etiquetas, sin indicar directamente el precio final. Esta práctica puede confundir a muchos compradores, que a veces acaban gastando más de lo esperado o no aprovechando las mejores ofertas.

Sin embargo, entender estas etiquetas no tiene por qué ser complicado. Con unos trucos sencillos para calcular porcentajes, es posible determinar de forma rápida cuánto se paga y cuánto se ahorra, sin necesidad de calculadora.

CÓMO CALCULAR EL PORCENTAJE DE DESCUENTO

Para calcular el descuento en euros de cualquier producto se utiliza la fórmula:

Descuento = Precio original x (porcentaje / 100).

Y el precio final se obtiene restando el descuento al precio original:

Precio final = Precio original - Descuento.

Por ejemplo, si una chaqueta cuesta 80 euros y tiene un 30% de descuento, el cálculo sería: 80 x 0,30 = 24 euros de descuento, por lo que el precio final que pagarías sería 80 - 24 = 56 euros.

Esta es la fórmula matemática básica que se utiliza, pero en ocasiones el cálculo puede ser más complejo e incluso puede incluir números decimales. Por suerte, existen pequeños trucos de cálculo mental para calcularlo rápidamente y de manera más sencilla.

MÉTODO 1: PIENSA EN LO QUE PAGAS

En lugar de centrarte en lo que quitan, piensa en el porcentaje que pagas.

Con 10% de descuento, pagas el 90% del precio (0,90 x precio). De manera similar, con 20%, pagas el 80%; con 30%, pagas el 70%; y con el 70% de descuento, pagas el 30% del precio.

Por ejemplo, para un abrigo de 180 euros con 70% de descuento: 180 x 0,30 = 54 euros, este es el precio que pagas.

MÉTODO 2: USA EL 10% COMO BASE

Sacar el 10% rápidamente te ayuda a calcular otros descuentos.

Si un producto tiene un descuento del 10%, simplemente quita un cero del precio (10% de 70 euros = 7 euros). Así, con rebaja del 20%, el cálculo sería 2 veces el 10% del precio. Igual con 30%, que sería 3 veces el 10% del coste.

Por ejemplo, unas zapatillas de 95 euros con 20%, el cálculo sería 10% = 9,5 euros. Entonces, 20% = 19 euros y pagas lo restante, es decir, 76 euros.

De manera similar, en una camiseta de 70 euros con 30%, la operación sería 10% = 7 euros. Entonces, 30% = 21 euros y pagas lo restante, es decir, 49 euros.

MÉTODO 3: FRACCIONES FÁCILES(25%, 50%, 75%)

Algunos porcentajes son trozos sencillos del precio. El 50% es la mitad del precio; el 25%, un cuarto; y el 75%, tres cuartos (25% x 3).

Entonces, si el descuento es el 25% de 80 euros, el cálculo sería 80/4 = 20 euros, por lo que pagas lo restante, es decir, 60 euros.

Para pagar el 50% de 60 euros, pagas la mitad, es decir, 30 euros.

Y para un producto de 40 euros rebajado al 75%, el cálculo sería 40/4 = 10, y luego 10 x 3 = 30 euros. Por lo que el precio final sería lo restante, es decir, 10 euros.

CUANDO EL PRECIO YA ESTÁ REBAJADO

Si la etiqueta muestra el precio original y el precio final, puedes calcular el porcentaje de descuento de esta manera:

% descuento = 100 x (Precio original - Precio final) / Precio original

Por ejemplo, si un producto baja de 120 euros a 90 euros, la diferencia es de 30 euros (120-90). Por tanto, el porcentaje de descuento es 100 x 30 /120 = 25%.