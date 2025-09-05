Trucos de limpieza para principiantes: 5 rápidos consejos de una experta para lograr un hogar reluciente

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La limpieza del hogar no siempre requiere de productos caros ni de grandes esfuerzos. A veces basta con conocer pequeños trucos que, aplicados de la manera adecuada, pueden marcar la diferencia. Eso es lo que demuestra la experta en limpieza Yolanda Herrera (@yolandavaquitayoli) en TikTok, donde comparte consejos sencillos para quienes buscan mantener la casa impecable.

En uno de sus vídeos más recientes, Yolanda reúne cinco tips rápidos que cualquier principiante puede aplicar y que van desde la cocina hasta el dormitorio, pasando por calzado y textiles. Su premisa es clara: con objetos cotidianos y un poco de ingenio es posible dejar atrás manchas rebeldes o suciedad acumulada.

1. MARCAS BLANCAS EN LA VITRO

Para esas manchas que aparecen alrededor de los fuegos, la experta propone una solución inesperada: agua caliente y una pastilla de lavavajillas. Tras frotar unos minutos y pasar la bayeta húmeda, la superficie queda como nueva, lista para secar y relucir.

2. SANDALIAS DE VERANO

Cuando llega el momento de guardar el calzado de temporada, Yolanda recomienda pulverizar con quitagrasas y frotar suavemente con una bayeta. Al secarse, las sandalias quedan limpias y listas para la siguiente temporada.

3. FONDO DEL INODORO

El sarro que se acumula en el fondo del inodoro suele ser una de las más resistentes. En este caso, la clave está en usar una lija al agua junto a la escobilla, frotando unos segundos antes de dejar correr el agua. Según explica, no se necesita ningún producto extra para lograr un resultado visible.

4. GOTAS DE CERA EN LA ROPA

Las manchas de cera en tejidos también tienen solución sin complicaciones. Yolanda aconseja colocar papel vegetal sobre la mancha y aplicar la plancha al mínimo para ablandar la cera. Después, con una bayeta y un poco de oxígeno activo -de venta en supermercados--, basta con frotar para que desaparezca casi de inmediato.

5. MANCHAS EN EL COLCHÓN

Por último, para los restos de suciedad en el colchón, la experta propone una mezcla sencilla: agua con un chorrito de amoniaco. Con la bayeta empapada se frota la superficie, aplicando encima la plancha al mínimo. El resultado, asegura, es un colchón limpio que solo necesita un poco de tiempo para secarse.