ArcelorMittal sube más de un 6% tras los nuevos aranceles de Trump y un posible alto el fuego

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

ArcelorMittal lideraba este jueves las subidas del Ibex 35, al registrar pasadas las 14.00 horas un alza superior al 6%, impulsada por las expectativas de un posible alto el fuego en Ucrania y tras la entrada en vigor de la nueva política arancelaria de la Administración Trump, que impone una tarifa del 50% a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Unión Europea, Suiza, Japón y otros países.

De este modo, sus acciones avanzaban un 6,27%, hasta intercambiarse a un precio unitario de 28,46 euros, después de abrir la sesión con una subida del 1,9% y un coste inicial de 27,29 euros.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han acordado celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" a medida que se acerca el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel", ha explicado en declaraciones a la prensa el asesor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov.

En este contexto, los analistas de XTB han comentado que un eventual alto el fuego representaría una "oportunidad favorable" para ArcelorMittal, ya que podría participar en la reconstrucción de las áreas afectadas por el conflicto.

"Además, un entendimiento entre Rusia y Estados Unidos podría llevar a una reducción en los precios de la energía, lo cual beneficiaría los márgenes de la compañía, que cuenta con instalaciones en Ucrania", han añadido.

ENTRAN EN VIGOR LOS ARANCELES

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca.

Desde XTB se ha explicado que este anuncio ha generado "preocupación y volatilidad" en los mercados, pero no es el caso concreto de ArcelorMittal y, en menor medida, Acerinox, que hoy sube un 3% en Bolsa.

"Ambas cotizadas tienen al menos el 50% de su producción actual de acero directamente en el país americano mediante sus empresas filiales, lo que les permite esquivar esta agresiva tasa arancelaria de la Administración Trump", ha indicado la firma.

El consejero delegado de ArcelorMittal, Aditya Mittal, avisó recientemente de que la solidez subyacente del negocio es buena, pero, como todas las empresas, la multinacional debe "navegar en un contexto de continuas perturbaciones geopolíticas y arancelarias".

El gigante siderúrgico ArcelorMittal obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.598 millones de dólares (2.272,4 millones de euros) en la primera mitad de 2025, lo que supone un ascenso del 80,2% en comparación con el resultado contabilizado en los seis primeros meses del año precedente.