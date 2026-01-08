BME incorpora a Susana de Antonio, procedente de Euronext, para impulsar las salidas a Bolsa

Archivo - Ambiente en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha incorporado a Susana de Antonio, procedente del competidor Euronext tras su salida a finales del pasado año, como responsable de impulsar las salidas a Bolsa y las colocaciones de deuda, según ha podido saber Europa Press en fuentes de la compañía.

El gestor bursátil, perteneciente al grupo Six, acogerá a su nueva ejecutiva a partir del próximo 16 de enero con la misión de revitalizar los estrenos sobre el parqué tras un 2025 un tanto tímido en ese sentido, con sólo dos salidas de envergadura --Cirsa y HBX-- y casi una docena de incorporaciones en los mercados de crecimiento.

De Antonio, que cuenta con más de 25 años de experiencia tras haberse desempeñado en firmas de inversión como Vista Capital y L Catterton e infraestructuras de mercado como Euronext (gestor de Bolsas como Ámsterdam, París, Lisboa, Dublín), dará parte directamente al consejero delegado de BME, Juan Flames, y se unirá al comité de dirección de la empresa.

Precisamente y con la misión de facilitar las salidas a Bolsa, BME y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unieron fuerzas el pasado año para lanzar 'BME Easy Acess', una nueva modalidad más flexible y sencilla para cotizar.

En concreto, este procedimiento permite la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima o 'free float' con carácter previo a la admisión; asimismo, las empresas cuentan con hasta 18 meses para realizar una o varias colocaciones en el momento que deseen.

España se convirtió así en el primer país en permitir esta nueva modalidad que anticipaba algunas medidas contempladas en la 'Listing Act' aprobada por la Unión Europea (UE) para revitalizar los mercados públicos.

Entre otros requisitos, las empresas que quieran acogerse a esta modalidad deberán tener una valoración superior a 500 millones de euros, aunque la CNMV podría autorizar el acceso a compañías de menor capitalización.

En un plano más amplio, este nombramiento se ha producido en un momento histórico para la Bolsa española, con su principal indicador, el Ibex 35, cotizando en cotas inéditas sobre los 17.000 puntos.