Duro Felguera amplía su impulso al 40% tras la aprobación judicial de su plan de reestructuración

Archivo - Empresa Duro Felguera. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Duro Felguera ampliaban su avance a casi un 40% hacia las 14.30 horas de este lunes tras la homologación judicial del plan de reestructuración del grupo, que abre así una nueva etapa de "estabilidad" y activa "una transformación financiera, jurídica y operativa orientada a reforzar su estabilidad, su actividad y su crecimiento sostenible", tal y como ha precisado la compañía.

En concreto, los títulos de la compañía asturiana se impulsaban un 39,76%, hasta intercambiarse a un precio de 0,232 euros, lo que ha llevado a la entidad a elevar su capitalización bursátil hasta los casi 50 millones de euros --49,93 millones--.

El plan anunciado afecta a deuda ordinaria y financiera, obligaciones convertibles, créditos de proveedores no estratégicos y pasivos contingentes vinculados a litigios y proyectos históricos.

En conjunto, el perímetro afectado superaba los 980 millones de euros, incluyendo reclamaciones asociadas al proyecto Djelfa por 408 millones de euros.

A esta reordenación se añade también la novación de la deuda vinculada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a tipos de mercado con calendario de amortización hasta 2035, liberando presión financiera sobre la operativa y acomodando el calendario de repago al plan de negocio.

En marzo de 2021, el Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aprobó la ayuda de 120 millones de euros para Duro Felguera.

El plan incorpora, también, una recapitalización de la compañía mediante una reducción de capital para absorber pérdidas acumuladas y una ampliación de capital de diez millones de euros, suscrita por Grupo Prodi.

A esta operación se agrega la entrada de liquidez procedente de la venta de la sede central y de la propia ampliación, hasta alcanzar los 23 millones de euros.

Según Duro Felguera, estas medidas refuerzan su posición patrimonial y le proporcionan una liquidez sólida para iniciar la nueva etapa.

Por el contrario, el presidente de la Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera, Eduardo Breña, se ha mostrado cauteloso y ha apelado a la prudencia tras la homologación del Juzgado de lo Mercantil de Gijón del plan de reestructuración de la compañía asturiana.

Así, Breña, a través de su cuenta de 'X', ha recordado que la ampliación de capital a cambio de los diez millones de euros de Prodi todavía está pendiente. Por lo que ha insistido en que esta cuestión debe tenerse en cuenta antes de lanzar opiniones "muy optimistas".

Por su parte, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado que la homologación del plan de reestructuración es una "buena noticia" que aclara el "futuro inmediato" de la compañía. "Creemos que puede facilitar que se concrete la operación con Indra", ha concluido en relación al interés de la compañía en el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo).