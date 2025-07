GAM sube en 3% en Bolsa y marca máximos de hace un año tras presentar resultados

La compañía ha llegado a subir un 8,3% durante la negociación, pero los avances se han desinflado a lo largo de la misma

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de General de Alquiler de Maquinaria (GAM) han cerrado este jueves con un alza de un 3,03%, hasta situar el precio unitario del título en los 1,36 euros --máximos inéditos de cierre desde junio de 2024--, tras informar al mercado de que obtuvo un beneficio neto de 2,8 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, cifra un 32% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la compañía ha llegado a marcar un máximo intradía al mediodía en los 1,43 euros, momento en el que la subida era del 8,33%, si bien posteriormente los avances se han suavizado.

Con todo, con el resultado de este jueves la cotizada ha revalidado máximos inéditos desde finales de junio de 2024.

En un plano más amplio, GAM acumula una revalorización en lo que va de año de casi un 8%, en tanto que ha culminado la presente jornada con una capitalización bursátil de 128,7 millones de euros.

Los analistas de Renta 4 Banco han indicado que los resultados trimestrales han superado ampliamente sus estimaciones. "Las cifras reportadas denotan unos elevados niveles de actividad, que, junto con un 'mix' de negocios de mayor rentabilidad, han redundado en unos márgenes muy superiores a los trimestres precedentes", han explicado en un informe recogido por Europa Press.

Por ello, ha reiterado su recomendación de sobreponderar los títulos de la compañía, situando su precio objetivo en 1,86 euros, lo que supone una prima del 36,7% respecto al cierre de la sesión bursátil de este jueves.

RESULTADOS DEL SEMESTRE

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) obtuvo un beneficio neto de 2,8 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, cifra un 32% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía, que augura un nuevo récord de ingresos para el cierre del presente año.

De este modo, la multinacional asturiana pone fin a los 'números rojos' de 0,3 millones de euros que contabilizó en el primer trimestre de 2025 por costes extraordinarios.

Entre enero y junio de este año, GAM alcanzó una cifra de negocio de 152,1 millones de euros, lo que supone un alza del 6% respecto al mismo tramo de 2024.

La compañía ha explicado que la clave de estos resultados reside en una "notable" mejora de la rentabilidad operativa, en un periodo en el que GAM ha logrado un "sólido" crecimiento en todas sus principales magnitudes financieras.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa española creció un 11%, hasta los 42,8 millones de euros, elevando el margen sobre ventas al 28%, un punto porcentual más, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) se disparó un 36%, con 14 millones.

El presidente y fundador de GAM, Pedro Luis Fernández, ha valorado los resultados de la compañía como "positivos" y ha apuntado que son "fruto de una estrategia de bastantes años", según ha comentado en declaraciones a Europa Press.

Respecto a las inversiones previstas por la compañía de cara a los próximos años, Fernández ha indicado que GAM seguirá poniendo el foco en servicios de más valor añadido, concretamente, en temas de ocio y eventos, así como en el segmento industrial.

En materia arancelaria, el presidente de GAM ha puesto sobre la mesa la incertidumbre latente y el impacto que ya notan, que pasa por el freno de las ventas en México. "La incertidumbre no es buena y aún no sabemos el alcance", ha afirmado, aunque más allá de esa situación, no cree que les vaya a afectar.

De cara a la situación actual de la industria asturiana, de la que también forma parte Duro Felguera, Fernández ha indicado que las firmas de la región también pueden pasar por "crisis" y que hay que esperar que se resuelvan porque los "ciclos" también forman parte de ellas.

En este contexto, se ha mostrado orgulloso de que la empresa que fundó sea una compañía asturiana, pues considera que es una región que responde bien y que siempre que pueden generar empleo, lo llevan a cabo.

De vuelta a los resultados, GAM ha puesto de manifiesto que con estos datos refleja "la positiva evolución de todas sus líneas de negocio". En concreto, el área de negocio recurrente, que supone el 28% del total de ingresos, creció un 12%, hasta los 42,8 millones de euros; mientras que las divisiones sin 'capex' lo hicieron un 6% respecto al mismo periodo del año anterior (52,4 millones de euros).

Ambas divisiones "son el motor de la estrategia de GAM de apostar por servicios de mayor valor añadido y menor intensidad de capital", ha explicado la multinacional, que también mejoró, aunque en menor medida, su negocio de alquiler y servicios de corto plazo (+3%, 56,9 millones).

AUGURA UN "EXCELENTE" CIERRE DE AÑO

Con todo, la firma asturiana ha considerado que los "sólidos" resultados del primer semestre sientan las bases para un "excelente" cierre de ejercicio.

"Teniendo en cuenta la estacionalidad del negocio, donde el segundo semestre presenta históricamente un mayor volumen de actividad, y la positiva inercia de la demanda, la compañía confía en acelerar su ritmo de crecimiento", ha adelantado GAM.

Con estos factores, GAM ha indicado que proyecta mantener la "fuerte" senda de crecimiento en ingresos y rentabilidad, lo que le permitirá superar la cifra de negocio alcanzada en el global de 2024 --304 millones de euros--, estableciendo un nuevo récord para la compañía.