El Gobierno renueva a Mariano Bacigalupo como consejero de la CNMV e incorpora a Ángel Estrada

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha dictado una orden ministerial por la que renueva a Mariano Bacigalupo como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por dos años más.

Una vez que expiren estos dos daños, Bacigalupo no podrá volver a ser reelegido al fijar la ley vigente un máximo de seis ejercicios en el cargo, según ha informado este martes el Departamento que dirige Carlos Cuerpo en un comunicado.

Bacigalupo, marido de la comisaria europea y exvicepresidenta del Gobierno español, Teresa Ribera, fue nombrado por primera vez para este cargo, por un periodo de cuatro años, en otoño de 2022, cuando pasó de ser consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ser consejero de la CNMV.

El nombramiento de Bacigalupo como consejero de la CNMV fue recurrido por la Fundación Hay Derecho, aunque la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el pasado mes de marzo su recurso al considerar que el nombramiento se ajustaba a derecho y que el consejero cumplía el requisito legal de ser persona de "reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores".

La fundación recurrente sostenía que el perfil académico y profesional de Bacigalupo, procedente de la CNMC y especializado en Derecho administrativo y regulación energética, no acreditaba la capacitación específica exigida para el órgano supervisor bursátil.

Además, ponía el foco en su relación con Teresa Ribera y denunciaba una supuesta arbitrariedad en el paso "sin solución de continuidad" de la CNMC a la CNMV.

Frente a ello, el tribunal subrayó que su función se limitaba al control de legalidad de un nombramiento discrecional de alto cargo y no a sustituir el juicio de oportunidad del ministro competente.

La Audiencia destacó además la trayectoria de Bacigalupo en la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y en la CNMC, así como su labor en organismos reguladores europeos e internacionales, y concluyó que esa experiencia acreditaba la pericia necesaria para formar parte del consejo de la CNMV.

Tras el fallo de la Audiencia Nacional, la Fundación Hay Derecho anunció que recurriría la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Mariano Bacigalupo es doctor en Derecho con premio extraordinario por la UNED y licenciado en Derecho por la Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo de Brisgovia (Alemania). Es profesor titular de Derecho Administrativo en la UNED y en 2026 obtuvo la acreditación como catedrático de Universidad por la ANECA.

Consejero de la CNMV desde 2022, el Ministerio ha destacado su "amplia experiencia" en organismos reguladores. Entre 2017 y 2022 fue consejero de la CNMC, etapa en la que presidió el Grupo de Reguladores Postales Europeos (ERGP) y formó parte del Consejo de Reguladores de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).

Anteriormente fue miembro de la Sala de Recurso de ACER (2011- 2021); secretario del Consejo (2011-2012) y director del Servicio Jurídico (2006- 2011) de la Comisión Nacional de Energía; secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y letrado jefe de la Sección de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial.

Es autor de alrededor de 150 publicaciones jurídicas y profesor en programas de máster en Derecho de los sectores regulados, en los que imparte la materia relativa a la CNMV.

ÁNGEL ESTRADA GARCÍA ENTRA EN EL CONSEJO DE LA CNMV

Junto a la orden ministerial renovando en el cargo a Bacigalupo, el Ministerio de Economía ha dictado otra orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, por la que nombra consejero de la CNMV a Ángel Estrada García, asesor del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Anteriormente, en 2020, fue nombrado director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, pero en noviembre de 2024 renunció al cargo por motivos de salud, quedándose en la institución como asesor de Escrivá.

Ángel Estrada, que sustituye a Dolores Beato tras la conclusión de su segundo mandato, ejercerá el cargo de consejero de la CNMV por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección.

Estrada es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Banco de España, al que se incorporó en 1990 como economista del Servicio de Estudios. Entre 2020 y 2024 fue director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución; previamente dirigió el departamento de Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial (2018- 2020) y fue coordinador ejecutivo de Asuntos Internacionales (2014-2018). Desde 2025 es asesor del gobernador.

En el ámbito europeo, Estrada ha sido miembro del Consejo de Supervisión y del Consejo de Administración de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Su trayectoria incluye también responsabilidades en la Administración General del Estado: fue director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional en el Ministerio de Economía (2009-2012) y asesor en la Oficina Económica del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha sido economista visitante en el Banco Central Europeo y en el Banco de Inglaterra, y es autor de publicaciones en revistas académicas como el Journal of Financial Stability, el Journal of International Money and Finance o el IMF Economic Review.