El Ibex 35 abre con un alza del 0,2%, en 19.819 puntos, con el petróleo bajando a menos de 95 dólares

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con un avance del 0,23% que le ha llevado a situarse en los 19.819,7 puntos tras cerrar el miércoles con una bajada del 0,23% que le condujo a los 19.779 enteros.

Los inversores seguirán atentos este jueves de los acontecimientos en Oriente Próximo después del intercambio de ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el último ataque lanzado por el Ejército estadounidense contra Irán ha sido "duro" y ha destruido nuevos equipos militares, y aunque ha amenazando con nuevos ataques militares ha vaticinado que la ofensiva norteamericana no se prolongará en el tiempo.

"Anoche les dimos un duro golpe. Destruimos todo el nuevo equipamiento que intentaban instalar a lo largo del estrecho de Ormuz", ha afirmado el dirigente estadounidense en declaraciones desde la Casa Blanca sobre el último intercambio de ataques con la República Islámica.

Pese a las dificultades que aún persisten en el estrecho de Ormuz, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha revelado que hasta 17 millones de barriles de petróleo cruzaron por el estrecho de Ormuz durante la jornada del pasado lunes, lo que supondría un récord desde el inicio de la ofensiva de EEUU contra Irán a finales de febrero.

"El lunes registramos un récord desde que comenzó el conflicto, más de 17 millones de barriles de petróleo transitaron por el estrecho de Ormuz en barcos. Si se suman los oleoductos de exportación alternativos, la cantidad supera la que salía de la región antes del conflicto", ha sostenido Wright en una entrevista con la cadena de televisión CNBC.

Por su parte, las autoridades de Kuwait han asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea están respondiendo a ataques con "misiles y drones" disparados por Irán, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales y sin que Teherán haya reivindicado estos bombardeos.

"Las defensas antiaéreas kuwaitíes están en estos momentos haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles, tras una criminal agresión iraní", ha expresado el Ministerio de Defensa de Kuwait a través de un comunicado publicado en redes sociales.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 94,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), abarataba su precio un 1%, hasta los 90,1 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este jueves con una batería de PMI en Europa. En España, el Tesoro Público español volverá este jueves a los mercados en la que será la segunda subasta del mes de septiembre para intentar captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado.

En el plano empresarial, la cadena de supermercados Dia ha informado que ha dado por finalizado su segundo programa temporal de recompra de acciones tras haber alcanzado el número máximo de acciones previsto, esto es, 405.000 títulos, representativos del 0,697% del capital social de la compañía.

De su lado, Iberia, perteneciente al holding IAG, reanudará los vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) desde hoy, después de que la operativa se viera afectada con motivo de los terremotos sufridos en el país latinoamericano del pasado junio.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Acerinox (+1,7%), Arcelormittal (+1,3%), IAG (+0,61%) e Inditex, que se anotaba ganancias del 0,57%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Acciona Energía (-1,1%), Puig (-0,33%) y Ferrovial e Iberdrola, que se dejaban un 0,18%.

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en negativo en los compases iniciales de la jornada, salvo Francfort, que se revalorizaba un 0,1%. Londres y París caían casi un 0,1% y Milán se mantenía en tablas.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1613 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,814%.