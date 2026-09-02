Telefónica vende su sede histórica de Gran Vía a Tomás Olivo por cerca de 200 millones

Archivo - Fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) para Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., T - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha cerrado la venta del edificio de su histórica sede en el número 28 de la madrileña Gran Vía al empresario murciano Tomás Olivo por una cifra inferior a 200 millones de euros, según han informado fuentes conocedoras de la operación a Europa Press.

La teleco presidida por Marc Murtra escrituró la venta este martes, 1 de septiembre, según ha adelantado este miércoles 'Cinco Días'. La operación se ha realizado a través de Galerías Comerciales, la empresa de Olivo, cuya oferta se situó como la mejor posicionada en el proceso.

En concreto, la transacción comprende la venta del emblemático inmueble de Gran Vía 28, donde se ubican el renovado Espacio Movistar y la Fundación Telefónica.

Actualmente, tras su reinauguración en septiembre de 2024, el edificio alberga la mayor tienda de Movistar en España, junto a una sala de cine, un plató de televisión, dos estudios de grabación de contenidos, un espacio para 'gaming' y el Movistar Café, además de conectar de forma directa con Espacio Fundación Telefónica.

El edificio, construido en 1929, es una construcción de estilo neobarroco de 90 metros de altura y 13 plantas. Fue el primer rascacielos de Madrid y, hasta los años 50, el inmueble más alto de Europa.

En cuanto al comprador, Tomás Olivo ocupa la sexta posición en la Lista Forbes 2025 entre las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 4.600 millones de euros.

El dueño de Galerías Comerciales gestiona, a través de esta compañía, algunos de los centros comerciales más rentables del país, como el Nevada Shopping de Granada. En el ranking Forbes de 2024 figuraba en el duodécimo puesto, con un patrimonio estimado en 2.700 millones de euros.