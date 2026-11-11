El Ibex 35 abre con un alza del 0,6% y recupera los 20.000 puntos, en una jornada marcada por la huelga

Archivo - Exterior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 abrió la sesión de este miércoles con una subida del 0,60% que le llevaba a recuperar los 20.000 puntos, cota con la que amaneció ayer pero que no logró retener al final de la sesión del martes.

En concreto, el parqué madrileño ha abierto en 20.064 enteros, en una jornada marcada en España por la celebración de una huelga general de 24 horas convocada, entre otros sindicatos, por CCOO y UGT. Se trata de la primera huelga general que convocan en 14 años y la primera con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El contexto internacional sigue marcado por los acontecimientos en Oriente Próximo, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Irán y la incertidumbre en torno al suministro de crudo.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,9 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, encarecía su precio un 0,2%, hasta los 86,2 dólares.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, Digi ha informado de que cerró los primeros nueve meses con una facturación de 785,1 millones de euros en España, lo que representa un aumento del 15,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

En los primeros compases de negociación en la Plaza de la Lealtad, las mayores subidas del Ibex se las anotaban ACS (+2,3%), ArcelorMittal (+2,29%), Acerinox (+1,5%) y Acciona (1,47%)

Por el contrario, los mayores descensos los protagonizaban Aena (-0,48%), Amadeus (-0,42%), Colonial (-0,19%) y Logista (-0,11%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la jornada al alza. Francfort subía un 0,9%, París y Milán avanzaban un 0,7%, Londres se revalorizaba un 0,8%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1146 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años bajaba hasta el 3,860%.