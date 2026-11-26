Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con una subida del 1,68%, lo que ha llevado al selectivo a alcanzar los 18.949 puntos.

El mercado español, que hoy no contará con la referencia de Wall Street por la festividad de Acción de Gracias, sigue influenciado por los acontecimientos en Oriente Próximo tras el recrudecimiento de las tensiones en la zona.

De hecho, esta madrugada la entidad de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de un incidente ocurrido a 50 millas náuticas (unos 92 kilómetros) al oeste de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde el capitán de un petrolero ha denunciado una explosión provocada por un proyectil no identificado en las inmediaciones de la embarcación.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 94,5 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio un 0,1%, hasta los 83,8 dólares.

Antes de la apertura del mercado, Iberdrola ha comunicado que ha obtenido la aprobación de la Comisión Europea en el marco del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés) para la adquisición del 80% de Caruna, la mayor compañía de distribución eléctrica de Finlandia, por algo más de 2.000 millones de euros.

Por su parte, Prosegur ha informado de que abonará el próximo 3 de diciembre un dividendo único de 0,1651 euros brutos por acción, con cargo a reservas voluntarias, lo que supondrá un desembolso total máximo de casi 90 millones de euros.

Asimismo, Grifols ha indicado que abonará el próximo 4 de diciembre un dividendo bruto unitario de 0,15 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2026, con un desembolso total de casi 102,1 millones.

En los primeros instantes de negociación en la Plaza de la Lealtad, los únicos descensos en la apertura del Ibex 35 correspondían a Cellnex (-0,4%) y Telefónica (-0,1%).

Por el contrario, las mayores subidas en el Ibex 35 al comienzo de la sesión de este jueves las protagonizaban Solaria (+4,3%), ArcelorMittal (+3,5%) y Santander (+3,2%).

Entre las principales Bolsas del Viejo Continente, el Cac 40 de París (+1,6%), el Dax de Fráncfort (+1,6%), el FtseMib de Milán (+2,1%) y el Ftse100 de Londres (+1,3%) apostaban por las subidas en el arranque de la jornada.

De su lado, en el mercado de divisas el euro se debilitaba frente al 'billete verde' y se cambiaba por 1,10972 dólares, mientras que el bono español de deuda a 10 años subía hasta el 3,863%.