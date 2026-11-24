1136879.1.260.149.20261124123816 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno ha prorrogado los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

En concreto, se mantiene la bonificación de abonos y títulos multiviaje para el año 2027, dando continuidad así a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante el 2026. Con esta prórroga se mantienen los descuentos en vigor de este año y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal, con una aportación por parte del Gobierno de 1.213 millones de euros.

"Queremos seguir facilitando que la ciudadanía pueda utilizar el transporte público y hacer que sea más asequible en aras del compromiso con la movilidad sostenible", ha declarado Saiz.

No obstante, el Gobierno ha indicado que podrá reducir hasta 10 puntos la parte estatal del descuento del 20% en el segundo semestre de 2027, a la vista de la evaluación de la AIReF.

Así, en los servicios ferroviarios se da continuidad al abono mensual de 20 euros en Cercanías y Rodalies, 10 euros al mes para los jóvenes y gratuito hasta los 14 años. Además, el descuento en Media Distancia se mantiene en el 40% (jóvenes con el 50% adicional) y las líneas de Avant que estén recogidas en Obligación de Servicio Público se beneficiarán de un recorte del 50%. En este capítulo de ayudas la aportación prevista es de 211 millones de euros.

En las líneas de autobús de competencia estatal se mantiene en las concesiones estatales el abono infantil gratuito, el de 10 viajes tendrá el 40% de descuento; el mensual, el 50%; y el joven, el 70%. La inversión prevista es de 100 millones de euros.

También se mantiene el Abono Único, con un precio mensual de 60 euros, 30 euros para los jóvenes, que permite con una tarifa plana viajar en Cercanías y Rodalies, autobús de competencia estatal, media distancia y líneas Avant con OSP.

El Gobierno continuará financiando la gratuidad infantil, el 50% de los títulos multiviaje para jóvenes y el 20% del resto de abonos en los servicios de su titularidad.

El coste previsto es de 470 millones de euros en las aportaciones para las comunidades autónomas y de 240 millones para las entidades locales. En Canarias e Illes Balears, en reconocimiento del hecho insular, el descuento será del 100% en abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre, con una previsión de 120 millones de euros para Canarias y 63 millones de euros para Baleares.

En Asturias y Cantabria se mantiene la gratuidad para usuarios recurrentes del transporte ferroviario en estas comunidades autónomas hasta la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico, con un coste de 5,6 y 3,1 millones de euros, respectivamente.

AVALES PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA MERCANTE

Además, se ampliará en 721 millones de euros las ayudas a residentes no peninsulares, con 589 millones de euros de ayudas en transporte aéreo, 91 millones en transporte marítimo y 40 millones para el transporte extrapeninsular de mercancías.

Por último, este real decreto ley también contempla los avales del Estado de hasta 1.000 millones de euros, otorgables hasta 2029, para construir, adquirir o transformar buques y avanzar en la descarbonización de la flota, informa el Ministerio.