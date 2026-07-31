El Ibex 35 abre al alza y supera los 19.810 puntos, con el crudo en más de 85 dólares

Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este viernes en alza, lo que llevaba al selectivo madrileño a sumar un 0,3%, hasta cotizar en 19.819 puntos, en una nueva jornada de publicación de resultados empresariales para Unicaja, IAG y Amadeus, entre otros, dentro del marco de tensiones en Oriente Próximo, que han llevado al alza los precios del petróleo, superando los 85 dólares.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo madrileño se decantaba por las pérdidas, retrocediendo un 0,6% en torno a las 9.14 horas de la mañana, con lo que abandonaba los 19.700 puntos, llegando a marcar 19.615 enteros.

La cotización del barril de Brent caía este miércoles por encima de los 85,8 dólares, tras bajar un 1,22%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) se situaba por encima de los 82,2 dólares después también de descender un 1,60%.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por Unicaja, con una subida del 3%, y ACS, con un alza del 2,3%. En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acciona (3%) y IAG (-2,5%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,56%, y el parisino CAC 40 un 0,6%, mientras que el Dax de Fráncfort crecía un 0,7%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,599%.

Con respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1516 dólares por cada euro.