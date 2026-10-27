El Ibex 35 abre con una caída del 0,1% pero retiene los 19.000 puntos, con el crudo al alza en 116 dólares

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 abría la sesión de este martes con una caída del 0,12%, a pesar de lo que retenía los 19.000 puntos, hasta los 19.010,1 puntos, en un contexto que sigue marcado por los acontecimientos internacionales, como la guerra de Irán y la incertidumbre en torno al suministro del crudo, así como por la publicación de resultados empresariales.

Las fuerzas de la coalición para Yemen lideradas por Arabia Saudí han anunciado en la madrugada de este martes la interceptación de tres misiles balísticos y cuatro drones lanzados contra su este y sur y atribuidos a la insurgencia hutí.

"La defensa aérea ha interceptado y destruido tres misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la región oriental", ha declarado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki.

Poco después, el mismo Al Maliki ha informado de la interceptación y destrucción de cuatro drones que también ha atribuido a las milicias hutíes, que esta vez habrían lanzado estos proyectiles contra la región sur de Arabia Saudí, fronteriza con Yemen.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 116,41 dólares (104 euros) por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio un 0,5%, hasta los 102,22 dólares (91,6 euros).

En el terreno empresarial español, el Banco Central Europeo (BCE), antes de la apertura del mercado, ha informado a CaixaBank y Unicaja de los requerimientos mínimos prudenciales de capital para 2027, que se endurecen ligeramente en comparación con 2026 por el impacto de la subida del colchón antíclico a partir de octubre de este año.

Iberdrola ha informado que realizará una emisión de bonos verdes en dólares estadounidenses por un importe total de 1.600 millones (1.433 millones de euros), estructurada en dos tramos a tres y siete años.

De su lado, Orange España ha comunicado que ha registrado unos ingresos totales de 5.673 millones en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, tras acelerar su crecimiento en el tercer trimestre hasta el 3,5% y alcanzar los 1.910 millones de euros de ingresos.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.

En los primeros momentos de negociación en la Plaza de la Lealtad, los valores del Ibex 35 más bajistas eran Grifols (-1,3%), Repsol (-0,9%), Indra (-0,54%) y Bankinter (-0,5%). Por el contrario, los componentes del selectivo con una apertura más positiva eran Solaria (+2,7%), Ferrovial (+1,4%) y el Merlin (+1,3%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo, con París perdiendo un 0,4%, Fráncfort retrocediendo un 0,1% y Londres un 1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1156 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se mantenía ligeramente por encima del 4%, tras crecer un 0,3%.