El Ibex 35 abre con una caída del 0,51% y baja de los 17.100 puntos, con el crudo en 105 dólares

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves con un retroceso del 0,51%, que ha llevado al selectivo a situarse por debajo de la cota de los 17.100 puntos, en una apertura marcada por los precios del petróleo, que han llegado a alcanzar los 105 dólares en el caso del barril Brent, y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

El selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 17.082 puntos, con Arcelormittal (-2,67%), Acerinox (-1,36%) y Redeia (-1,34%) liderando los descensos en una apertura teñida casi por completo de rojo, en la que sólo destacaban los avances de Merlin, Indra y Repsol, que se apuntaban unas ganancias del 2,79%, 1,58% y 0,55%, respectivamente.

En el arranque de la jornada bursátil, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 3%, hasta los 105 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 93 dólares, con un alza del 3%.

EL GAS NATURAL, TAMBIÉN AL ALZA

El precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de EEUU e Israel. Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también al alza. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, subía en la apertura de los mercados de renta variable del Viejo Continente casi un 3%, hasta los 54 euros por megavatio hora.

La subida del precio del petróleo en la apertura de este jueves se debe a las señales contradictorias que están recibiendo los mercados sobre la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán de Estados Unidos (EEUU) e Israel. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que el Gobierno de Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", pero no lo hace público porque "creen que su propia gente los matará".

Las declaraciones de Trump han llegado apenas unas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, haya afirmado que "no hay negociaciones ni conversaciones" con EEUU para terminar con la guerra, aunque sí ha reconocido "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo".

En este sentido, el jefe de la diplomacia de Teherán ha alegado que el hecho de que el Ejecutivo estadounidense hable de negociaciones es "una admisión de derrota", tras pretender en anteriores ocasiones una "rendición incondicional".

BAJADAS EN LAS BOLSAS EUROPEAS

En este contexto, las principales Bolsas del Viejo Continente también comenzaron la sesión de hoy con caídas. El Ftse100 de Londres cedía un 0,6% y el Cac40 de París un 0,4%, mientras que el Dax de Fráncfort perdía un 0,76%.

Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, los inversores estarán este jueves pendientes de Telefónica, que someterá a la aprobación de su junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará este jueves, el nombramiento de la directiva australiana Jane Thompson como consejera independiente, en sustitución de José María Abril, representante de BBVA, quien dejará el consejo de administración de la 'teleco' tras 19 años formando parte de él.

También en el terreno empresarial, la gestora Indexa Capital ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 2,37 millones de euros en 2025, cifra que multiplica por más de tres (+210%) sus ganancias de 2024, mientras que Merlin Properties ha indicado que ha captado finalmente 767,6 millones en la ampliación de capital que lanzó a última hora de este jueves a través de una colocación privada acelerada que se ha efectuado al mismo precio al que cerraron ayer las acciones de la inmobiliaria (13,64 euros).

En el ámbito macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%, la mayor tasa trimestral de todo el ejercicio.

De su lado, el Consejo General del Notariado ha apuntado que la compraventa de viviendas cayó un 11,4% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 49.685 transacciones, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda retrocedió un 6,8%, hasta las 26.450 operaciones, tras haber crecido ininterrumpidamente en los 21 meses anteriores.

Ayer, en Wall Street, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este miércoles en positivo, con avances del 0,66% en el primer caso, y del 0,77% en el segundo, pero sus futuros apuntan a descensos en la apertura de este jueves. Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de hoy.

El Kospi surcoreano ha cerrado con un retroceso del 3,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 2% y la Bolsa de Shanghai ha bajado un 1,1%. En Japón, el Nikkei ha terminado su cotización con una caída cercana al 0,5%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1555 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,53%.