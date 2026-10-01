El Ibex 35 abre con una caída del 0,9% y pierde los 19.300 puntos, con el petróleo por debajo de 100 dólares

Archivo - Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con una caída del 0,9% que le ha llevado a perder los 19.300 enteros, hasta situarse en los 19.251 puntos.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo por su influencia en los precios del petróleo.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha advertido de que "se acerca el momento" de tomar una decisión definitiva sobre Irán, sugiriendo que su Administración podría optar por alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra o "quizás volarlos por los aires", asegurando que el conflicto en el estrecho de Ormuz concluirá "muy pronto de una forma u otra".

En respuesta a las preguntas de la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre cómo lograr un pacto cuando se lidia con una contraparte "loca" e "irracional", el mandatario estadounidense ha respondido que "tal vez los volemos por los aires. Tenemos que tomar esa decisión. Los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca".

Con esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 98,2 dólares por barril. Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se quedaba en tablas en los 90,4 dólares por barril.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los únicos ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Indra (+1,1%) y Solaria (+1%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Sabadell (-1,7%), Cellnex (-1,4%2), Unicaja (-1,41%) y Caixabank (-1,35%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo negativo. Londres bajaba un 1,1% a las 9.09 horas, mientras que París y Milán se dejaban un 0,7% y Francfort un 0,6%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1316 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años avanzaba hasta el 4,163%.