El Ibex 35 abre con una caída del 1,2% y pierde los 17.700 puntos, pendiente de la subida del petróleo

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este martes con una caída del 1,2%, lo que le ha llevado a perder los 17.700 puntos, con los inversores pendientes de las noticias procedentes de Oriente Próximo y la subida del petróleo.

En concreto, el selectivo madrileño bajaba hasta los 17.644,20 puntos en el arranque de la sesión, tras retroceder un 1,17%.

Los inversores vuelven a estar pendientes de la evolución de los precios del petróleo tras el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán.

En el caso del Brent, de referencia en Europa, el coste del barril crecía cerca de un 2,2% durante la apertura europea y se movía ligeramente por debajo de los 106 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,6%, hasta los 100,6 dólares por barril.

En el terreno empresarial, Siemens Energy ha informado que obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.443 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal, que discurrió entre octubre de 2025 y marzo de 2026, lo que supone una mejora del 128,3% respecto de las ganancias anotadas un año antes por el dueño de la antigua Gamesa, que logró reducir un 72% sus 'números rojos', hasta 260 millones.

De su lado, el grupo vasco Arteche abonará a sus accionistas este martes un dividendo total de 22.644 millones de euros, a razón de 0,39 euros brutos por acción, con cargo al beneficio de 2025.

Enertis Applus+ ha comunicado que ha respaldado más de 12 gigavatios hora (GWh) de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (Battery Energy Storage Systems, o BESS, por sus siglas en inglés) en los últimos tres años mediante servicios de inspección de suministro.

Por otra parte, en el terreno 'macro', el Colegio de Registradores ha indicado que el número de deudores concursados se situó en 16.556 en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 6,1% respecto al trimestre anterior y un incremento interanual del 7,6%.

Por último, el Tesoro Público español regresará hoy a los mercados de deuda con una emisión de letras a tres y nueve meses en la que espera adjudicar entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros.

En los primeros momentos de la apertura en la Plaza de la Lealtad, los únicos valores del selectivo alcistas eran Repsol (+0,5%) y Enagás (+0,1%). En el extremo opuesto del índice, se situaban Santander, cediendo un 2%, y Acciona Energía, perdiendo un 1,8%.

En este contexto, el resto de las Bolsas europeas han abierto con caídas también, ya que el índice alemán retrocedía un 1,35% y el británico y el francés un 1,1%.

En el mercado de divisas, el euro bajaba respecto del dólar y se cambiaba por 1,1747 'billetes verdes', en tanto que el interés al bono español a diez años subía hasta el 3,519%.