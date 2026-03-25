El Ibex 35 abre la sesión con un alza del 1,48% y supera los 17.100 puntos, con el petróleo a la baja

Archivo - Varios paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 4 de marzo de 2022, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con un alza del 1,48%, en una apertura marcada por la bajada de los precios del petróleo a la espera de la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo.

En concreto, el selectivo madrileño subía en la apertura hasta cotizar en los 17.141,80 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 99,31 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 4,97%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 88,53 dólares después de retroceder un 4,13%.

La moderación del precio del petróleo en la apertura de este miércoles se debe a la oleada de optimismo que está recorriendo los mercados ante la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán de Estados Unidos (EEUU) e Israel después de que, según 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal', la Administración norteamericana haya enviado a Teherán un supuesto plan de paz.

No obstante, en respuesta a dichas informaciones, un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado al Gobierno de EEUU la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

"No llaméis 'acuerdo' a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", ha remarcado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars.

En el plano empresarial, los inversores estarán hoy atentos a la reunión del consejo de administración de Indra, que se celebra este miércoles en medio de las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente de la firma.

Asimismo, antes de la apertura del mercado, la consultora tecnológica española Izertis ha comunicado que facturó 166,9 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 20,9% en comparación con las ventas de 133,1 millones de euros de 2024.

De su lado, Metrovacesa ha indicado que someterá a la aprobación de su junta general de accionistas, que tendrá lugar previsiblemente el próximo 28 de abril en primera convocatoria, el reparto de 136,5 millones de euros en dividendos, así como un nuevo plan de incentivos a largo plazo para directivos, incluido su consejero delegado (CEO), Jorge Pérez de Leza.

En el arranque de la sesión, Indra se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 3,09% instantes después de la apertura, por delante de IAG (+2,99%) y de Arcelormittal (+2,48%).

En el extremo opuesto, los títulos de Repsol se dejaban un 1,53%, mientras que los de Cellnex cedían un 0,08%, siendo los dos únicos valores con pérdidas en los primeros compases de la jornada bursátil.

El resto de las principales bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy también con subidas, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 0,9% y el Cac40 de París un 1,38%, mientras que el Dax de Fráncfort se revalorizaba un 1,7%. De su lado, Milán ganaba un 1,3%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1597 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,508%.