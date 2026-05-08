Moderna anuncia trabajos para desarrollar una vacuna contra el hantavirus y repunta un 14% en bolsa

Archivo - Vacunas contra el Covid-19. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio biotecnológico estadounidense Moderna ha informado este viernes de investigaciones preliminares para el desarrollo de una vacuna contra el hantavirus, lo que ha propiciado que la firma farmacéutica se haya disparado más de un 14% en la Bolsa de Nueva York.

El brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' --que por el momento ha dejado tres personas fallecidas-- ha alertado a la comunidad internacional ante el miedo a una posible emergencia sanitaria, a pesar de que los expertos señalan que por el momento los riesgos a que el virus se extiendan no es elevado.

En esta situación, Moderna ha anunciado que se encuentra desarrollando trabajos preclínicos --iniciados incluso previamente al brote surgido en el barco-- para investigar una posible vacuna contra este virus junto con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos.

Asimismo, la farmacéutica también está colaborando con el Centro de Innovación de Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea para una posible inmunización.

"Estos esfuerzos se encuentran en una fase inicial y continúan, y reflejan la responsabilidad de Moderna de desarrollar contramedidas contra las enfermedades infecciosas emergentes", señala un comunicado emitido por la compañía y recogido por la agencia 'Bloomberg'.

Ante el anuncio, el precio de las acciones de Moderna repuntaba más de un 14% diario en los mercados bursátiles estadounidenses, llegando a cotizar en los 55,50 dólares por título.