Estas son las empresas que más ganan con la guerra de Irán

Archivo - (Foto De ARCHIVO) 19 March 2026, Australia, Canberra: Fuel Prices Are Reflected In A Raindrop At A Petrol Station In Canberra. Photo: Lukas Coch/AAP/Dpa 19/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN - DPA VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La guerra en Oriente Medio está pasando una factura cada vez más abultada a hogares, empresas y gobiernos de todo el mundo. La incertidumbre geopolítica y el cierre del estrecho de Ormuz están impulsando al alza los precios de la energía, encareciendo el coste de la vida y tensionando los presupuestos públicos y privados. No obstante, un puñado de grandes energéticas está aprovechando la volatilidad del petróleo y el gas para disparar sus beneficios.

Las compañías cuyo negocio depende directamente del precio del crudo y del gas se han convertido en algunas de las grandes ganadoras. Su estructura integrada -desde la extracción hasta el refino y comercialización- les permite transformar el shock de precios en márgenes récord.

A continuación, repasamos las empresas que más han elevado sus ganancias en sus resultados trimestrales tras el estallido de la guerra en Irán.

BP, SHELL Y TOTALENERGIES, ENTRE LAS MÁS BENEFICIADAS

Los gigantes petroleros europeos han disparado sus beneficios. La británica BP ha sido uno de los casos más llamativos, con un beneficio neto atribuible de 3.842 millones de dólares (3.275 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, multiplicando por más de cinco las ganancias de 687 millones de dólares (586 millones de euros) anotadas por la compañía en el mismo periodo del ejercicio anterior en un contexto marcado por la subida de los precios del crudo a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

De su lado, la también británica Shell (antaño angloholandesa) registró un beneficio neto atribuido de 5.694 millones de dólares (4.848 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un avance del 19% respecto del resultado contabilizado un año antes.

Asimismo, la francesa TotalEnergies se mueve en la misma dirección. La energética se anotó un beneficio neto atribuido de 5.810 millones de dólares (4.963 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que representa una mejora del 50,9% respecto del resultado correspondiente al mismo periodo del año anterior ante el aumento del precio del crudo.

REPSOL, BENEFICIADA POR EL ALZA DEL CRUDO

En España, Repsol se ha situado entre los grupos energéticos beneficiados por el alza del crudo. La compañía obtuvo un beneficio neto de 929 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 154% con respecto a los 366 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos.

La compañía dirigida por Josu Jon Imaz indicó que estos resultados "reflejan la volatilidad del contexto global, sobre todo tras el inicio del conflicto en Irán, que ha generado una disrupción física de productos energéticos, ha incrementado las fluctuaciones de precios y trastocado las cadenas de suministro mundiales".

Por su parte, Naturgy, obtuvo un beneficio neto de 530 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El grupo destacó que la evolución del periodo se apoyó "en el buen comportamiento de los distintos negocios y en una gestión rigurosa operativa y financiera en un contexto geopolítico y financiero marcado por una gran inestabilidad derivada del conflicto en Oriente Medio".